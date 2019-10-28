Первые случаи заболевания гриппом в этом сезоне зарегистрированы на три недели раньше обычного

Первые случаи заболевания гриппом в этом сезоне были зарегистрированы в начале октября, что в среднем на три недели раньше обычного.

О заболевших сообщили семейные врачи из Гулбенского края и Риги. Также рижские медицинские учреждения сообщили о шести больных гриппом, помещенных в стационар, и одном пациенте с гриппозной пневмонией.

Согласно последним данным мониторинга, средняя интенсивность гриппа в Латвии составляет 3,9 случая на 100 000 жителей. Эпидемия гриппа объявляется, когда число заболевших достигает 100 случаев на 100 000 человек.

В свою очередь за амбулаторной помощью при острых инфекциях верхних дыхательных путей в последнюю неделю мониторинга в среднем обратились 967,5 человек на 100 000 населения, что меньше, чем в предыдущие две недели.

Как и в предыдущие сезоны, наибольшая заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей наблюдалась у детей в возрасте до 14 лет.

За амбулаторной помощью с пневмонией в последнюю неделю мониторинга обратились 22 пациента или в среднем 21 человек на 100 000 жителей. Наибольшая заболеваемость пневмонией также наблюдается у детей в возрасте до 14 лет.

В отчете SKPC отмечается, что активность гриппа до настоящего времени была низкой во всей Европе.

Как напоминают специалисты Рижской Восточной клинической университетской больницы, даже если вакцина не сможет защитить от заболевания гриппом, доказано, что она облегчит течение болезни и сократит время, необходимое для выздоровления.

Вакцина также защитит пациентов с хроническими заболеваниями, уменьшая риск возможных осложнений, которые могут привести к летальному исходу.