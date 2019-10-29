СМИ: Александр Градский находится в критическом состоянии

Виной серьезное обострение здоровья. В мае и июне артисту требовалась плановая операция на ногах, но он на нее не решился. Теперь СМИ сообщают о возможных тяжелых последствиях.

Журналисты не раскрывают подробностей, но сообщается, что из-за проблем со здоровьем Александр Градский не будет отмечать свой юбилей. Известно, что 3 ноября 2019 года певцу исполняется 70 лет.

Teleprogramma.pro сообщает, что кроме проблем с суставами, Градский страдает от сахарного диабета, а лишний вес привел к проблемам с сердечно-сосудистой системой.