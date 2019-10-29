СМИ: Александр Градский находится в критическом состоянии

Российский певец и наставник программы "Голос" Александр Градский находится в критическом состоянии. Ему потребовалось проводить экстренную операцию. Об этом пишет Topnews.ru.
Виной серьезное обострение здоровья. В мае и июне артисту требовалась плановая операция на ногах, но он на нее не решился. Теперь СМИ сообщают о возможных тяжелых последствиях.
Журналисты не раскрывают подробностей, но сообщается, что из-за проблем со здоровьем Александр Градский не будет отмечать свой юбилей. Известно, что 3 ноября 2019 года певцу исполняется 70 лет.
Teleprogramma.pro сообщает, что кроме проблем с суставами, Градский страдает от сахарного диабета, а лишний вес привел к проблемам с сердечно-сосудистой системой.
Александр Градский - советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт и композитор. Один из основоположников русского рока. Является руководителем театра "Градский Холл".
С 2012 по 2015 год принимал участие в шоу "Голос" на Первом канале в качестве наставника. При этом в первых трёх сезонах программы побеждали участники его команды — Дина Гарипова, Сергей Волчков и Александра Воробьева.