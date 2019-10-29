Вт, 29.10.2019
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  • "Нужно беречь себя": Серябкина сделала заявление после сообщения о сердечном приступе у Фадеева

"Нужно беречь себя": Серябкина сделала заявление после сообщения о сердечном приступе у Фадеева

Ольга Серябкина, Макс Фадеев

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_official/

Популярная исполнительница Ольга Серябкина на своей Instagram-странице разместила сообщение, в котором высказалась о несчастье, случившемся с продюсером Максимом Фадеевым. 

Она разместила совместную фотографию с продюсером и сопроводила ее текстом, в котором дала надежду поклонникам Фадеева. 

"Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность – Здоровье. Верю, что все будет хорошо", - написала Ольга. 

Подписчики Серябкиной поддержали поддержали певицу, и выразили обеспокоенность и надежду, что продюсер поправится. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, 28 октября к продюсеру приехала бригада "Скорой помощи". 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ. Врачи диагностировали предынфарктное состояние. По мнению врачей, приступ спровоцировало нервное истощение. Но Максим Александрович отказался от госпитализации. Как сообщает издание Starhit.ru, продюсеру делают капельницы и другие необходимые медицинские процедуры на дому. 

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