"Нужно беречь себя": Серябкина сделала заявление после сообщения о сердечном приступе у Фадеева

Популярная исполнительница Ольга Серябкина на своей Instagram-странице разместила сообщение, в котором высказалась о несчастье, случившемся с продюсером Максимом Фадеевым.
Она разместила совместную фотографию с продюсером и сопроводила ее текстом, в котором дала надежду поклонникам Фадеева.
"Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность – Здоровье. Верю, что все будет хорошо", - написала Ольга.
Подписчики Серябкиной поддержали поддержали певицу, и выразили обеспокоенность и надежду, что продюсер поправится.
Ранее в СМИ появилась информация о том, 28 октября к продюсеру приехала бригада "Скорой помощи". 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ. Врачи диагностировали предынфарктное состояние. По мнению врачей, приступ спровоцировало нервное истощение. Но Максим Александрович отказался от госпитализации. Как сообщает издание Starhit.ru, продюсеру делают капельницы и другие необходимые медицинские процедуры на дому.