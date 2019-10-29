В Ригу возвращаются легендарные Limp Bizkit

В пятницу, 28 февраля, в Ригу вернутся легенды американского ню-метала - группа Limp Bizkit. Известно, что концерт пройдет в Arena Riga.
Limp Bizkit образовалась в 1994 году в городе Джэксонвилл, штат Флорида.
Музыканты прославились жёсткой тематикой песен, агрессивной манерой исполнения Фреда Дёрста, звуковыми экспериментами и устрашающим сценическим образом Уэса Борланда, а также детально разработанными и эффектными концертными выступлениями.
Limp Bizkit трижды номинировались на премию "Грэмми" и продали более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.
В последнее время участники коллектива активно окунулись в другие проекты. Например, Фред Дерст показал себя как актер и режиссер, его картина с Джоном Траволтой "Фанатик" вышла в прокат осенью 2019 года.
Ходят слухи, что последний год Limp Bizkit работали над новым альбомом, который, должен называться Stampede of the Disco Elephants. Дата его релиза остается неизвестной. Последний лонгплей коллектива назывался Gold Cobra и вышел в 2011 году.
Коллектив обязательно исполнит свои самые популярные песни - Nookie, Break Stuff, Take a Look Around, My Generation, Rollin, My Way, Behind Blue Eyes, Lightz, Gold Cobra и многие другие.
Билеты поступят в продажу 31 октября на портале Biļešu serviss.
Галерея: концерт группы Limp Bizkit