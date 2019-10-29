Вт, 29.10.2019
Кажется, ни один политик не заслужил столько критики, сколько Ушаков, в том числе от членов партии. Смеясь над ним, мы смеемся над собой. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

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Фото: Известная модель Playboy пришла на вечеринку в джентльменский клуб с голой грудью
18+

ФОТО: SIPA

В октябре в Лос-Анджелесе отметил свое десятилетие популярный мужской клуб Crazy Horse. На праздничную вечеринку по этому случаю в числе других была приглашена и модель Playboy Тучи Кэш, которая просто сразила присутствовавших своим нарядом.

На вечеринке присутствовали и другие эффектные девушки-модели, но в центре внимания, без всяких сомнений, была именно Кэш. Еще бы! Звезда журналов для мужчин выбрала для этого мероприятия платье, которое полностью обнажало ее грудь - лишь соски были заклеены маленькими крестиками. Смотрите фото! 18+

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