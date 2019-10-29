Елгава требует сохранить ей статус республиканского города

Елгавская городская дума направила в комиссию Сейма по делам государственного управления и самоуправлений запрос о том, чтобы сохранить для Елгавы в законопроекте об административно-территориальной реформе статус республиканского города. Об этом сообщили агентству LETA в Елгавской думе.