Елгава требует сохранить ей статус республиканского города

Елгавская городская дума направила в комиссию Сейма по делам государственного управления и самоуправлений запрос о том, чтобы сохранить для Елгавы в законопроекте об административно-территориальной реформе статус республиканского города. Об этом сообщили агентству LETA в Елгавской думе.
В нынешней редакции законопроект предусматривает для Елгавы статус краевого центра, и Елгавская дума считает, что это ухудшит качество жизни в городе, уменьшит возможности инвестировать в развитие.
Елгава не сможет наравне с республиканскими городами претендовать на средства ЕС, утратит конкурентоспособность и узнаваемость, в том числе в европейском контексте, считает руководство города.
В письме указано, что Елгава является четвертым по величине городом Латвии с 61 тыс. населения и соответствует всем критериям республиканского города.
К Елгаве в ходе административно-территориальной реформы планируется присоединить Елгавский и Озолниекский края. Самоуправление Елгавского края также призывает не объединять город с сельскими территориями.
Законопроект предусматривает сохранение статуса республиканских городов для Риги, Юрмалы, Даугавпилса, Лиепаи и Резекне.