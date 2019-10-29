Прокуратура Эстонии возбудила уголовное расследование в отношении Swedbank

Об этом пишет во вторник BNS со ссылкой на Postimees, отмечая, что по имеющейся сейчас информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.

По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, в ходе расследования отмывания денег в Swedbank сотрудничество ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне.

"До сего времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией", - отметила Нурм.

На данном этапе расследования подозрения в преступлении никому не предъявлены.

В феврале 2019 года шведская вещательная корпорация SVT сообщила, что между счетами Swedbank и эстонского филиала Danske Bank были проведены операции на сумму не менее 40 млрд шведских крон (около 3,8 млрд евро) сомнительного происхождения.

Во вторник Swedbank получил от финансовых инспекций Эстонии и Швеции уведомление о возбуждении делопроизводства в отношении банка в рамках расследования по делу о противостоянии отмыванию денег и терроризму (AML).

Финансовая инспекция Эстонии в понедельник начала делопроизводство в отношении Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Делопроизводство возбуждено для проверки выполнения норм предотвращения отмывания денег, сообщила инспекция.

В сентябре Swedbank заявил в ходе проверки финансовой инспекции, что работа по борьбе с отмыванием денег и с имеющимися известными недостатками в банке велась и ведется.

В вопросах надзора Финансовая инспекция Эстонии сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценкой происходящего.

Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции.

О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.

Аналогичное производство в отношении Swedbank начала и Финансовая инспекция Швеции.

Шведский Swedbank сообщил, что продолжает сотрудничество с учреждениями финансового надзора в связи с проведенными в отношении банка расследованиями, при этом банк готов предоставить всю необходимую для следственных учреждений информацию.