Финансовая инспекция Эстонии начала делопроизводство в отношении Swedbank

Делопроизводство возбуждено для проверки выполнения норм предотвращения отмывания денег, сообщила инспекция.

В сентябре Swedbank заявил в ходе проверки финансовой инспекции, что работа по борьбе с отмыванием денег и с имеющимися известными недостатками в банке велась и ведется.

В вопросах надзора Финансовая инспекция Эстонии сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценкой происходящего.

Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.

Аналогичное производство в отношении Swedbank начала и Финансовая инспекция Швеции.

Шведский Swedbank сообщил, что продолжает сотрудничество с учреждениями финансового надзора в связи с проведенными в отношении банка расследованиями, при этом банк готов предоставить всю необходимую для следственных учреждений информацию.