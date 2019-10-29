Вт, 29.10.2019
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Финансовая инспекция Эстонии начала делопроизводство в отношении Swedbank

Карточка Swedbank

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Финансовая инспекция Эстонии в понедельник начала делопроизводство в отношении Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Делопроизводство возбуждено для проверки выполнения норм предотвращения отмывания денег, сообщила инспекция.

В сентябре Swedbank заявил в ходе проверки финансовой инспекции, что работа по борьбе с отмыванием денег и с имеющимися известными недостатками в банке велась и ведется.

В вопросах надзора Финансовая инспекция Эстонии сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценкой происходящего.

Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.

Аналогичное производство в отношении Swedbank начала и Финансовая инспекция Швеции.

Шведский Swedbank сообщил, что продолжает сотрудничество с учреждениями финансового надзора в связи с проведенными в отношении банка расследованиями, при этом банк готов предоставить всю необходимую для следственных учреждений информацию.

Во вторник Swedbank получил уведомление Шведской финансовой инспекции о возбуждении делопроизводства в отношении банка в связи с расследованием возможных нарушений в сфере борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).

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