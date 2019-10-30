Личный стилист Елизаветы II: королева на самом деле живет очень скромно

Королевский костюмер, которая на протяжении вот уже 25 лет часто посещает Елизавету II, поскольку создает для нее наряды, призналась, что британские монархи живут довольно скромноi.

Несмотря на то, что размер Букингемского дворца впечатляет (775 помещений!), королева занимает всего несколько из них.

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Так, в распоряжении Ее Величества имеются спальня, отдельная гостиная, гардеробная, ванная комната, аудитория для приема гостей и помещение для ожидания перед приемной.

Кроме того, Анжела Келли отметила, что все личные помещения королевы Великобритании обставлены очень сдержанно.

Стилист добавила, что в апартаменты Елизаветы II, имеют право входить только ее супруг - принц Филипп, герцог Эдинбургский, и другие члены семьи.