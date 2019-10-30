На фестивале Botānika выступит московская инди-поп группа OQJAV

Организация выступления необычной группы OQJAV в полной мере оправдывает миссию фестиваля Botānika - поиск новых музыкальных имен, актуальных форматов, интеллектуальных контекстов.

Стиль этого коллектива действительно сложно описать в нескольких словах. Слушатели здесь найдут множество переплетений жанров, идей, музыкальных и поэтических рифм. Музыкальные критики и ведущие медиа с восторгом встречают каждую новую работу группы, так как всегда очевидно, что это будет свежо, откровенно, ярко, современно и профессионально.

OQJAV ФОТО: Пресс-фото

Стоит отметить, что выбор площадки - мистическая вилла Карла фон Стрицка с дворцовым интерьером и великолепной акустикой - несомненно привнесет дополнительный колорит предстоящему событию.

Группа OQJAV была основана в 2013 году и за это время собрала победы и номинации на важных премиях - MTV Europe Music Awards, Jagermeister Indie Awards, "Степной волк" Артемия Троицкого. Их альбомы не похожи друг на друга, а каждый клип — маленькая история. За музыку и гармонию отвечает пианист Ярослав Тимофеев, а за все остальное лидер группы Вадик Королев и басист Дмитрий Шугайкин. Сначала они назывались "Окуджав", но из-за недовольства членов семьи знаменитого барда сменили написание имени, отчего оно стало лишь изящнее. Интересным образом эти метаморфозы как будто отразились и в динамике всего творчества, на движении корабля команды, который вроде бы бороздит реальные пространства смыслов, но все равно словно пришел откуда-то из волшебной страны, где краски ярче, а детали проступают тоньше.

OQJAV ФОТО: Пресс-фото

Они пишут песни-истории, красочные звуковые снимки, которые наполнены тихой невинностью и жизненным опытом. OQJAV легко соотнести с новой волной русскоязычной песенной музыки 2010-х, условным интеллектуальным инди-попом, однако они понимают и чувствуют стиль, как метод, а не самоцель. В их песнях можно встретить и лощеный синти-поп, выверенный по западным лекалам, и ностальгические звуки интеллигентной эстрады ХХ века, и актуальную электронику вперемешку с речитативами и аллюзиями на БГ, но этот калейдоскоп разнородных звуков продуман и собран так, что никогда не оборачивается нарочитой эклектикой.

OQJAV ФОТО: Пресс-фото

У OQJAV особый юмор — абсурдный, мягкий и внимательный к словам, точность жестов и интонаций, красота во всем. Получается легкая, тонкая и красивая музыкальная ткань, которая, кажется, будет понятна и западному слушателю. Потому что по большому счету "Окуджав" звучат так же круто, как звезды британской инди-поп сцены вроде The XX или Metronomy. Это действительно музыка будущего!

Песни группы OQJAV очень разнообразные. Они написаны как будто разными людьми, в разных стилях и под разное настроение.

Однако, объединяет их всех человек, который, как он сам говорит, "похож на капитана корабля" - солист группы, поэт Вадик Королёв. Он как никто умеет рассказать о мужской сексуальности с одной стороны чувственно, а с другой до предела цинично. К этому прибавляются цепкие, странные образы, в чем-то даже извращенные метафоры, которые делают песни группы совершенно неповторимыми. Вадим Королев — большой поклонник современной поэзии, недавно у него вышел свой сборник стихов "Камыш". Он частый гость поэтических фестивалей и участник дуэта Королев Попова, в котором читает свои стихи под аккомпанемент аккордеона.

Билеты на концерт группы OQJAV можно приобрести в сети Bilešu Serviss.