Впервые в Риге выступит пост-хардкор и металкор группа Wildways

За 5 лет своего существования группа Wildways записала два успешных англоязычных альбома на американском лэйбле Artery Recordings и один удачный новый альбом "Нью Скул" на русском языке.

Материал закреплён качественными видеоклипами. И удачным былым опытом под флагом Sarah Where Is My Tea.

Программа концерта оснащена презентацией нового альбома, лучшими композициями из прошлых альбомов, а также приятным дополнением к мероприятию является участие одной из самых успешных альтернативных рок-групп в Латвии - Sever.

Также в концерте примет участие deathcore/metalcore группа из Чехии - Marina.