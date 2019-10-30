Ср, 30.10.2019
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Впервые в Риге выступит пост-хардкор и металкор группа Wildways

Wildways

ФОТО: Пресс-фото

В четверг, 28 ноября, в клубе Melnā Piektdiena выступят яркие представители пост-харкор сцены из России - Wildways. 

За 5 лет своего существования группа Wildways записала два успешных англоязычных альбома на американском лэйбле Artery Recordings и один удачный новый альбом "Нью Скул" на русском языке. 

Материал закреплён качественными видеоклипами. И удачным былым опытом под флагом Sarah Where Is My Tea.

Программа концерта оснащена презентацией нового альбома, лучшими композициями из прошлых альбомов, а также приятным дополнением к мероприятию является участие одной из самых успешных альтернативных рок-групп в Латвии - Sever.

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Также в концерте примет участие deathcore/metalcore группа из Чехии - Marina.

Билеты в предварительной продаже на сайте ticketshop.lv.

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