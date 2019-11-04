Только на TVNET: Диана Арбенина о любви к латвийской музыке и частым визитам в Ригу

Диана Арбенина выступит в "Арене Рига" уже 22 ноября. В преддверии концерта Русский TVNET смог пообщаться с артисткой и узнать ее отношение к Риге, взгляды на жизнь и о любви к латвийской музыке.
- Как появляются самые лучшие и самые пронзительные стихи?
- Диана, вы часто приезжаете в Ригу, скажите, у вас уже появились свои любимые маршруты, излюбленные места, места "силы" или привязки к каким-то объектам, может быть какие-то особые рижские или латвийские ритуалы?
- Что знаете про латвийских музыкантов и могли бы кого-то выделить?
- "Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram" – многие СМИ летом пестрели такими заголовками. Скажите – вы детям запрещаете только страницы в соцсетях или гаджеты в целом?
- В вашем профиле в Facebook в качестве заглавной стоит картинка альбома "Невыносимая легкость бытия". Это название сложилось само собой или это отсылка к книге Милоша Кундеры? Что для вас легкость бытия? А невыносимость?
- Диана, что для вас отдых и расслабление, в чем оно – это встречи с друзьями, поездки, книги, кино, дети?
- Диана, представить вас на сцене без гитары – просто невозможно. Вы помните свою первую гитару? С чего все началось?
Группа "Ночные снайперы" появилась в 1993 году, но стала знаменитой только в 2000-х. Долгие годы в группе было два лидера - Диана Арбенина и Светлана Сурганова, однако потом они пошли каждая своим путем. "Ночные снайперы" - постоянный участник крупнейших российских рок-фестивалей, таких как "Нашествие", "Максидром", "Крылья", "Рок над Волгой". Наибольшую известность получили такие песни группы, как "31 весна", "Рубеж", "Столица", "Асфальт", "Актриса".
Билеты на концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы", который состоится 22 ноября в "Арена Рига", можно приобрести на сайте: www.aula.lv.