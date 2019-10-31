"Нас всех не ждет ничего хорошего": ударник Amatory о скандале на ТНТ, новом альбоме и токсичности

Даниил Светлов - российский музыкант, барабанщик, преподаватель игры на ударных инструментах, диджей и продюсер. Кроме группы Amatory является сессионным музыкантом в таких проектах, как Нейромонах Феофан и ATL. Частый гость в Риге, где неоднократно давал мастер-классе по игре на ударных.

- Как группа пережила скандал с участием Вячеслава Соколова на шоу "Песни" на ТНТ?

- Стоически (смеется). Было с одной стороны весело - с другой не очень. Но мы не ожидали, что люди начнут его травить настолько сильно. Это неправильно!

*Напомним, экс-солист группы выступил на шоу "Песни" на ТНТ. Участники коллектива после этого сделали несколько обращений к фанатам. Поклонники негативно отнеслись к высказываниям Вячеслава в эфире о том, что "данная музыка потеряла свою вершину". Стоит подчеркнуть, что Тимати оценил качество сделанной аранжировки и профессионализм, но вокал оставлял желать лучшего.

- Новый солист [Amatory] Сергей Раев - кто он? Расскажите подробнее?

- Парень, который умеет издавать звуки всех демонов Ада, а еще петь. Он преподает экстремальный вокал, живет в Москве, поет в андерграундном коллективе.

Amatory, Сергей Раев ФОТО: Пресс-фото

- Недавно состоялся релиз вашего альбома Doom. Вы не выпускали ничего подобного с 2015 года. Почему так?

- Проблемы со Славой не давали реализовать массу идей, которые копились с релиза последнего полноформатного альбома. Пожалуй, поэтому. Тут же все получалось намного быстрее.

ФОТО: Пресс-фото

- Что за идея была заложена в создание альбома Doom? На первый взгляд там есть очень разноплановые песни - от проблем с экологией до вопросов современной культуры. Так ли это?

- Да, но это все и объединено в названии. Нас всех не ждет ничего хорошего.

- Трек "Нож" выпущен при участие Грязного Рамиреса. Почему вы выбрали сделать фит именно с ним?

- Мы давно знакомы с его творчеством, плюс я знаком с ним лично. Он делает самобытный, злой, энергичный рэп, который очень близок по вайбу нашей музыке. Я скинул ему демку трека "Нож" и он прислал свои парты, стало понятно, что это будет просто разъ*б (улыбается).

- Пластинка Doom вышла довольно мелодичной. Уверена, что во время живого исполнения она будет "качать". Пытались ли вы в ней вернуться к прошлому опыту музыкальных работ?

- Нет, мы собирали ее из демо-записей последних примерно двух лет. Старое звучание осталось там, где оно было. Мы любим наши старые альбомы, но в одной воде дважды не поплаваешь.

- Многие ваши поклонники отметили неудачное сведение нового альбома. Очень тяжело разобрать, что поет Сергей. Быть может не все удалось так, как было задумано?

- Ничего не могу сказать на этот счет. Есть парты, где разборчивость стоит после манеры исполнения по значимости, это факт. Но, как, я думаю, можно заметить, наши слушатели бывают довольно токсичны и поспешны в своих высказываниях.

- Ваши фанаты уже выросли из тех песен, которые вас сделали знаменитыми в 2007 – 2009 году. Как вы считаете, интересна ли группа [Amatory] современным подросткам?

- Не знаю, сложно сказать. Я просто играю музыку, которую люблю.