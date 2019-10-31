Чт, 31.10.2019
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Сотрудник Rimi спас женщину, у которой остановилось сердце

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Врач, реаниматолог и вице-президент Латвийской ассоциации врачей Робрет Фурманис в соцсети Facebook сделал публикацию, в которой описан героический поступок одного из сотрудников супермаркета Rimi. 

Фурманис отметил, что хотел бы выразить личную благодарность сотруднику Rimi Эмилю за его смелость и решимость, которые он проявил, чтобы спасти женщину, у которой остановилось сердце.

"Желаю, чтобы в вашем коллективе было всё больше таких сотрудников", - написал врач. 

Магазин Rimi ответил на эту запись, отметив, что передадут благодарность Эмилю. 

Запись, которая была опубликована 28 октября, получила большую популярность - ей поделились более 250 человек. 

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