Кража в подростковом возрасте 25 лет назад: прокуратура пояснила, почему это дело все еще важно

​22 октября в Рижском окружном суде прошло первое судебное заседание в связи с апелляцией государственного прокурора против оправдательного приговора суда первой инстанции от 11 ноября 2017 года, по которому за возможное участие в нескольких кражах, совершенных в 1994 году вместе с другими обвиняемыми, был обвинен Роман Синицин, говорится в сообщении суда.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска лишь подтвердила LETA, что обвинение против лица выдвинуто по четырем преступным деяниям, по которым предусмотрена ответственность по действующему в то время уголовному кодексу.

"Обвинение было предъявлено в определенный срок, таким образом срок давности уголовной ответственности не наступил и не может наступить, так как это срок определяет время, в течение которого лицо можно призвать к уголовной ответственности. В СМИ прозвучали сообщения о маловажности преступного деяния, но они вводят в заблуждение, так как нормы инкриминируемого кодекса предусматривают уголовную ответственность за кражу в больших размерах и за кражу, которая связана с проникновением. Поэтому эти преступные деяния - тяжелые преступления", - пояснила Маевска.

Адвокат Синицина Артур Звейсалниекс считает, что это дело - доказательство того, насколько бессмысленно используются как ресурсы суда, так и прокуратуры.

Он рассказал, что его клиенту инриминируют кражи бытовых товаров, одежды, продуктов питания, в том числе сладостей, и других вещей из магазинов. Пострадавших в деле нет, так как фактически владельцев магазинов больше не существует. На тот момент обвиняемому было 14 лет.

"Мы слышим от прокуратуру, что у них не хватает ресурсов, работников и так далее. Это один из случаев, когда мы видим, что они тратятся абсолютно без какого-либо смысла, без блага для общества, без какой-либо логики", - отметил адвокат Звейсалниекс.

Контекст:

В начале девяностых годов в связи с кражами были задержаны несколько подростков, в том числе и 14-й летний Синицин. Остальные подростки, признавшиеся тогда в кражах, в своих показаниях упомянули и Синицина, но он единственный, кто вину не признал.

"Меня самого били полицейские, когда задержали. Мне было 14 лет. Надевали на голову противогаз и закрывали поток воздуха, чтобы я не мог дышать. Я был привязан к стулу, который не мог подвинуть, они издевались. Многие написали, что совершили какие-то кражи. Меня посадили в тюрьму, я просидел целый год в 14 лет. Позднее меня освободили", - рассказал Синицин.

Из-за этих краж, еще будучи несовершеннолетним, он успел в рамках досудебного заключения провести за решеткой девять с половиной месяцев.

Спустя несколько лет Синицин еще раз попал в поле зрения стражей порядка за кражи и был судим. Он отсидел срок и в 2005 году уехал из Латвии, начал работать за границей и создал семью. Старая кража подростковых лет тогда была отложена, так как никто ей не интересовался. Решение о его заключении под стражу было принято в 2006 году, сам Синицин об этом не знал.

"Я многократно ездил в Латвию, получил водительские права, я не знал, что нахожусь в розыске. После этого пришел менять паспорт и меня арестовали", - пояснил мужчина.

Синицин был арестован через 20 лет после произошедшего преступления и был доставлен в Рижскую центральную тюрьму. Через две недели меру пресечения изменили. В 2017 году в суде первой инстанции он был оправдан, однако в мае этого года защитник обвиняемого получил сообщение, что прокуратура подала по оправдательному решению протест.