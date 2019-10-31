В Мозамбике убили пятерых российских наёмников

Это случилось 27 октября. Повстанцы напали на машину, в которой находились наёмники ЧВК "Вагнер", а также сотрудники силовых структур Мозамбика. Как сообщается, повстанцы решили устроить засаду, установив на пути баррикады, а в момент, когда автомобиль остановился, был открыт огонь.