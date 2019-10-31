Чт, 31.10.2019
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В Мозамбике убили пятерых российских наёмников

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Мозамбике повстанцы атаковали бойцов российской ЧВК "Вагнер". В результате пятеро солдат погибли. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на неназванные источники.

Это случилось 27 октября. Повстанцы напали на машину, в которой находились наёмники ЧВК "Вагнер", а также сотрудники силовых структур Мозамбика. Как сообщается, повстанцы решили устроить засаду, установив на пути баррикады, а в момент, когда автомобиль остановился, был открыт огонь.

"Вагнер" - это частная военная компания, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В Мозамбике, согласно информации СМИ, эти наёмники помогают нынешнему правительству в борьбе с повстанцами-исламистами.

В начале этого месяца в СМИ Мозамбика сообщалось о смерти одного такого бойца. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, когда комментировал эти новости, утверждал, что в Мозамбике "российских солдат нет".

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