В Мозамбике убили пятерых российских наёмников

В Мозамбике повстанцы атаковали бойцов российской ЧВК "Вагнер". В результате пятеро солдат погибли. Об этом сообщает Carta de Mocambique со ссылкой на неназванные источники.
Это случилось 27 октября. Повстанцы напали на машину, в которой находились наёмники ЧВК "Вагнер", а также сотрудники силовых структур Мозамбика. Как сообщается, повстанцы решили устроить засаду, установив на пути баррикады, а в момент, когда автомобиль остановился, был открыт огонь.
"Вагнер" - это частная военная компания, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. В Мозамбике, согласно информации СМИ, эти наёмники помогают нынешнему правительству в борьбе с повстанцами-исламистами.
В начале этого месяца в СМИ Мозамбика сообщалось о смерти одного такого бойца. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, когда комментировал эти новости, утверждал, что в Мозамбике "российских солдат нет".