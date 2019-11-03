Дизайна достаточно? Что делает твой телефон стильным

Huawei не разочарует съёмкой в ночном режиме, что особенно актуально для тех, кто поздним вечером проводит время вне дома, например, веселясь с друзьями. Смотри, какие фото можно сделать, используя ночной режим!

Также в последнее время самой стильной функцией стало фотографировать в широкоэкранном режиме, что позволяет запечатлеть больше, не теряя качества.

Макро-режим откроет абсолютно новый взгляд на растительный мир, в свою очередь линза для "боке" добавит изображению художественности, а высококачественная портретная фотография теперь может быть снята с помощью смартфона, а не профессиональной камеры.

С камерой Nova 5T возможно снять четкое и богатое красками видео - от обширных пейзажей до захватывающих дух крупных планов.

Заряд батареи

Принимая во внимание то, что мы проводим всё больше времени в телефонах не только для общения и развлечения, но и в рабочих нуждах, ничего не может быть более раздражительного, чем то, что батарея очень быстро "садится". Больше не нужно проводить всё своё время у розетки или с power bank.

Говоря умным языком, у Nova 5T - флагманский процессор, чипсет Kirin 980. Обычным языком - обладает высокой производительностью и энергоэффективностью, сравнимыми с P30 и P30 Pro, и эти модели не требуют комментариев в мире технологий.

Осознавая тот факт, что вы в беспокойном ежедневном ритме забыли зарядить телефон, в комплекте Nova 5T идёт и быстрая зарядка, позволяющая заряжать телефон на 50% в течение 30 минут. Наслаждаясь утренним кофе или чистя зубы, ваш телефон уже "вернётся к жизни".

Память телефона

Чтобы играть в игры, смотреть сериалы, снимать фотографии и видео, слушать музыку - для всего этого необходима большая память, поскольку, что может быть раздражительнее того момента, когда телефон сообщает, что "память заполнена". Больше такого не будет!

Оперативная память у Nova 5T - 6 ГБ, которая ускоряет процессы и обеспечивает работу нескольких приложений одновременно, как и объём накопителя на 128 ГБ, который обеспечивает место для всех важный файлов. С помощью этой умной технологии вам больше не придётся выбирать, какое из видео - запись с концерта или кадры со дня рождения - нужно удалить, чтобы сохранить новые файлы.

Совместимость с другими гаджетами

Следить за своим здоровьем с помощью умных часов становится всё актуальнее, также как и неотъемлемой частью стала возможность слушать музыку, используя в этот момент "горячий" тренд - беспроводные наушники. С Nova 5T возможно совмещать всё вышеупомянутое.

Huawei выпустил беспроводные наушники FreeBuds 3 с подавлением фонового шума, что подойдёт тем, кто хочет наслаждаться спокойно музыкой, без внешних фоновых звуков, особенно после тяжёлого трудового дня.

Наушники обеспечивают пользователям более комфортное ношение, а также два варианта цвета: черный и белый.

Эти наушники уникальны и тем, что они могут работать в режиме прослушивания музыки до 4 часов без подзарядки и до 20 часов при подзарядке от футляра.

К Nova 5T также можно подсоединить умные часы Huawei Watch GT2, что дает такие преимущества, как две недели работы батареи с одной зарядки, возможность звонить с помощью Bluetooth, функцию хранения и прослушивания музыки, водостойкость, а также новый 3D дизайн стекла. Больше про Watch GT2 читай тут!

ФОТО: Artūrs Martinovs