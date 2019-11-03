Дизайна достаточно? Что делает твой телефон стильным

Шутят, что современные дети рождаются с телефоном в руке. В каждой шутке есть доля правды, и то, что смартфон является не столько формой коммуникации, а сколько развлечения и важным элементом стиля - факт. Как и одежда - даже гаджеты о человеке говорят многое, прежде чем он успеет что-то сказать. Что делает наши устройства стильными?
Дизайн телефона
Конечно, всё начинается с самого устройства. Никто же не купит телефон, если он визуально не привлечёт внимания.
Нередко корпус телефона спрятан за чехлом, который часто выполняет и защитную функцию, но в первую очередь, является элементом стиля. Спрятать скучный корпус - легко, однако приобретение чехла, в зависимости от качества, тоже кое-что стоит. Новинка на рынке Латвии - смартфон Huawei Nova 5T - подумал о том, чтобы больше не приходилось прятать корпус телефона за чехлом.
Nova 5T - интересный, нестандартный дизайн, который доступен в трёх разных расцветках: приверженцем классики - чёрный, тем, кто хочет отличаться - голубой, и тем, кто думает о своём имидже - фиолетовый. Ценителям ярких красок телефон может служить отличным аксессуаром, который придаст твоему образу "изюминку".
Корпус устройства уникален тем, что он всюду покрыт надписями Nova, которые особенно выделяются на свету. С любого угла, при любом освещении телефон приобретает абсолютно новый вид, который привлечет заинтересованные взгляды.
Продолжая говорить о дизайне - Nova 5T поражает ещё одним решением. Как видно, ни обратная сторона телефона, ни передняя не содержит считывателя отпечатков пальцев. Как оказалось - он встроен с рамой, там же, где кнопка разблокировки смартфона.
Большой экран
Амбиции пользователей смартфонов становятся всё больше, потому и сами смартфоны и их дисплеи становятся больше. Также всё популярнее становятся "безрамочные телефоны", позволяя, например, играть в игры или смотреть видео в полноэкранном режиме, делая этот процесс ещё более приятным, принимая во внимание то, что молодое поколение хочет всё больше развлечений в своём телефоне.
Не волнуйтесь любители "селфи", у такого безрамочного смартфона фронтальная камера никуда не пропадёт. Она встроена в дисплей, делая Nova 5T первым смартфоном Huawei в Латвии с таким типом интеграции фронтальной камеры. О камерах в продолжении.
Камера
Что за смартфон без возможности фотографировать? Хорошая камера является одним из важнейших аспектов при покупке телефона. Кому не нравится получать слова похвалы об очередном снимке красивого пейзажа нашей Латвии, которое было опубликовано в соцсетях? Или селфи, которое получило оценку и противоположного пола?
Всё больше смартфонов используют два или три объектива, но Nova 5T поражает четырьмя объективами, чтобы изображения могли перейти совершенно на другой уровень.
Камера смартфона оборудована четырьмя задними камерами - 48 мегапикселей (МП), сверхширокоугольный объектив на 16 МП, макро объектив на 2 МП, и объектив для "боке" на 2 МП, а также уже упомянутая ранее камера для селфи на 32 MП, которая встроена в экран телефона.
Для тех, кто каждый день проводит много времени, общаясь с друзьями, особенно привлекательной покажется AR функция объектива, которая сделает тебя похожим на 3D эмодзи. Сними видео, войдя в шкуру какого-нибудь животного, и шли друзьям!
Huawei не разочарует съёмкой в ночном режиме, что особенно актуально для тех, кто поздним вечером проводит время вне дома, например, веселясь с друзьями. Смотри, какие фото можно сделать, используя ночной режим!
Также в последнее время самой стильной функцией стало фотографировать в широкоэкранном режиме, что позволяет запечатлеть больше, не теряя качества.
Макро-режим откроет абсолютно новый взгляд на растительный мир, в свою очередь линза для "боке" добавит изображению художественности, а высококачественная портретная фотография теперь может быть снята с помощью смартфона, а не профессиональной камеры.
С камерой Nova 5T возможно снять четкое и богатое красками видео - от обширных пейзажей до захватывающих дух крупных планов.
Заряд батареи
Принимая во внимание то, что мы проводим всё больше времени в телефонах не только для общения и развлечения, но и в рабочих нуждах, ничего не может быть более раздражительного, чем то, что батарея очень быстро "садится". Больше не нужно проводить всё своё время у розетки или с power bank.
Говоря умным языком, у Nova 5T - флагманский процессор, чипсет Kirin 980. Обычным языком - обладает высокой производительностью и энергоэффективностью, сравнимыми с P30 и P30 Pro, и эти модели не требуют комментариев в мире технологий.
Осознавая тот факт, что вы в беспокойном ежедневном ритме забыли зарядить телефон, в комплекте Nova 5T идёт и быстрая зарядка, позволяющая заряжать телефон на 50% в течение 30 минут. Наслаждаясь утренним кофе или чистя зубы, ваш телефон уже "вернётся к жизни".
Память телефона
Чтобы играть в игры, смотреть сериалы, снимать фотографии и видео, слушать музыку - для всего этого необходима большая память, поскольку, что может быть раздражительнее того момента, когда телефон сообщает, что "память заполнена". Больше такого не будет!
Оперативная память у Nova 5T - 6 ГБ, которая ускоряет процессы и обеспечивает работу нескольких приложений одновременно, как и объём накопителя на 128 ГБ, который обеспечивает место для всех важный файлов. С помощью этой умной технологии вам больше не придётся выбирать, какое из видео - запись с концерта или кадры со дня рождения - нужно удалить, чтобы сохранить новые файлы.
Совместимость с другими гаджетами
Следить за своим здоровьем с помощью умных часов становится всё актуальнее, также как и неотъемлемой частью стала возможность слушать музыку, используя в этот момент "горячий" тренд - беспроводные наушники. С Nova 5T возможно совмещать всё вышеупомянутое.
Huawei выпустил беспроводные наушники FreeBuds 3 с подавлением фонового шума, что подойдёт тем, кто хочет наслаждаться спокойно музыкой, без внешних фоновых звуков, особенно после тяжёлого трудового дня.
Наушники обеспечивают пользователям более комфортное ношение, а также два варианта цвета: черный и белый.
Эти наушники уникальны и тем, что они могут работать в режиме прослушивания музыки до 4 часов без подзарядки и до 20 часов при подзарядке от футляра.
К Nova 5T также можно подсоединить умные часы Huawei Watch GT2, что дает такие преимущества, как две недели работы батареи с одной зарядки, возможность звонить с помощью Bluetooth, функцию хранения и прослушивания музыки, водостойкость, а также новый 3D дизайн стекла. Больше про Watch GT2 читай тут!
Публикация была создана в сотрудничестве с компанией Huawei.