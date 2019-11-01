Голосование Ушакова в ЕП за резолюцию и путаница в пояснениях о памятнике в парке Победы

Депутат Европарламента Нил Ушаков в сентябре проголосовал за резолюцию "О важности европейской памяти для будущего Европы", присоединившись к позиции альянса социалистов и демократов. В резолюции осуждаются преступления нацистского, советского и других тоталитарных режимов, однако Ушаков в недавнем интервью Первому Балтийскому каналу отрицал, что там может быть какой-либо намёк на так называемый Памятник победы в Риге. Но так ли это на самом деле?
Ушаков в интервью отметил, что сталинский режим совершил огромное количество преступлений и что пакт Молотова-Риббентропа не нужно "начинать оценивать по новой".
"[Однако], чтобы в этой декларации найти любой намёк на памятник освободителям в Риге, то это нужно обладать очень извращенным мышлением", - заявил Ушаков.
О правдивости этого высказывания может убедиться любой заинтересованный, поскольку текст документа доступен на домашней странице ЕП. Резолюция, принятая в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, в равной степени осуждает нацистский и сталинский режимы, однако указывает на историческое различие: после поражения нацистского режима некоторые европейские страны смогли привлечь к ответственности военных преступников и восстановиться, в свою очередь другие подвергались диктатуре в течение полувека, в том числе "либо под прямой советской оккупацией, либо под советским влиянием".
Преступления нацистского режима были расследованы в Нюрнбергском процессе, и виновные были наказаны, однако до сих пор необходимо проводить информирование общественности о преступлениях сталинизма, давать этому моральную оценку и проводить судебные расследования, подчеркивается в резолюции.
18-й пункт документа ЕП "отмечает, что в нескольких странах-участницах в общественных местах (парках, площадях, улицах и т.д.) находятся памятники и мемориалы, которые восхваляют тоталитарные режимы, и это открывает возможность искажать исторические факты о последствиях Второй мировой войны и популяризировать тоталитаризм как политическое устройство.
Принимая во внимание общий контекст резолюции - приравнивание преступлений сталинизма к нацистским и осуждая прославление советского тоталитарного режима - четко видно, что в текст резолюции включен как минимум один "намёк" на такие объекты как памятник Победы в Риге, чьё первоначальное название было "Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Утверждение, что "нужно обладать извращенным мышлением", чтобы такой намёк найти, свидетельствует о попытке ввести в заблуждение о содержании резолюции.
Бюро Ушакова в ЕП не отозвалось на просьбу портала TVNET пояснить сказанное в интервью Первому Балтийскому каналу.
В резолюции также выражается "серьёзная обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по искажению исторических фактов и снижению серьёзности преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом", а также, что "это опасные элементы в информационной войне против демократической Европы, направленной на разделение Европы".
В 17-м пункте выражается обеспокоенность тем, что "символы тоталитарных режимов до сих пор используются как в публичном пространстве, так и в коммерческих целях", напоминая, что "некоторые страны Европы запретили использование как нацистской, так и коммунистической символики".