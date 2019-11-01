Голосование Ушакова в ЕП за резолюцию и путаница в пояснениях о памятнике в парке Победы

Ушаков в интервью отметил, что сталинский режим совершил огромное количество преступлений и что пакт Молотова-Риббентропа не нужно "начинать оценивать по новой".

"[Однако], чтобы в этой декларации найти любой намёк на памятник освободителям в Риге, то это нужно обладать очень извращенным мышлением", - заявил Ушаков.

О правдивости этого высказывания может убедиться любой заинтересованный, поскольку текст документа доступен на домашней странице ЕП. Резолюция, принятая в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, в равной степени осуждает нацистский и сталинский режимы, однако указывает на историческое различие: после поражения нацистского режима некоторые европейские страны смогли привлечь к ответственности военных преступников и восстановиться, в свою очередь другие подвергались диктатуре в течение полувека, в том числе "либо под прямой советской оккупацией, либо под советским влиянием".

Преступления нацистского режима были расследованы в Нюрнбергском процессе, и виновные были наказаны, однако до сих пор необходимо проводить информирование общественности о преступлениях сталинизма, давать этому моральную оценку и проводить судебные расследования, подчеркивается в резолюции.

18-й пункт документа ЕП "отмечает, что в нескольких странах-участницах в общественных местах (парках, площадях, улицах и т.д.) находятся памятники и мемориалы, которые восхваляют тоталитарные режимы, и это открывает возможность искажать исторические факты о последствиях Второй мировой войны и популяризировать тоталитаризм как политическое устройство.

Принимая во внимание общий контекст резолюции - приравнивание преступлений сталинизма к нацистским и осуждая прославление советского тоталитарного режима - четко видно, что в текст резолюции включен как минимум один "намёк" на такие объекты как памятник Победы в Риге, чьё первоначальное название было "Освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков". Утверждение, что "нужно обладать извращенным мышлением", чтобы такой намёк найти, свидетельствует о попытке ввести в заблуждение о содержании резолюции.

Бюро Ушакова в ЕП не отозвалось на просьбу портала TVNET пояснить сказанное в интервью Первому Балтийскому каналу.

В резолюции также выражается "серьёзная обеспокоенность усилиями нынешнего российского руководства по искажению исторических фактов и снижению серьёзности преступлений, совершенных советским тоталитарным режимом", а также, что "это опасные элементы в информационной войне против демократической Европы, направленной на разделение Европы".