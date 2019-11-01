Как звезды отметили Хэллоуин: Бузова, Николаев, Королева и другие

Праздник Хэллоуин набирает все большую популярность. Русский TVNET сделал фотоподборку из публикаций в Instagram-аккаунтах селебрити.
Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину 👹🤡 Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера 👻🤤 Но пока я готовлюсь к своим последним концертам #ПодЗвукиПоцелуев 14 ноября в Москве в клубе Известия Холл, и 20 ноября в клубе А2 в родном Санкт-Петербурге 💋❤ билетов осталось крайне мало, и их можно приобрести по ссылке в шапке профиля 💋🙌🏻
🦇Во все времена эти существа считались кровопийцами.Летучие мыши сравнивались с вампирами. Они являлись символом сумасшествия.🦇 🦇Существуют и другие поверья, согласно которым летучая мышь приносит удачу, способствует развитию проницательности, учит человека бдительности и осторожности. 🦇Это существо может даровать счастье и здоровье человеку, обеспечить финансовое благополучие и стабильность. 🦇Способность летучей мыши сливаться с темнотой увековечила этот символ на эмблеме разведки.🎃 🦇Буддисты и аборигены Австралии почитали ее как священное животное. 🦇Китайцы обратили внимание на такую особенность этих удивительных животных, как их способность прекрасно ориентироваться в полнейшей темноте и даже несмотря на полное отсутствие зрения, прекрасно находить себе корм в условиях сложных для выживания. Поэтому многие специалисты по фен-шуй нередко называют ее символом процветания, силы и выносливости, который приносит в дом изобилие и благополучие.🦇🎃 All Hallows' Eve. 👻 Боитесь летучих мышей? Как относитесь к #Halloween?
Я очень люблю яркие тематические наряды.😍 Впрочем, уверена, вы давно в курсе этой моей страсти.😅😋 Так как не раз видели меня в интересных образах на красных дорожках.💁🏼♀️ Кем я только не была.😜 И эльфийской принцессой 🧚🏻♀️, и Дайнерис "Матерью Драконов"🐉, и Деметрой (богиней плодородия) 🍃, и "девушкой-солнце"☀️. Разумеется, на "День Всех Святых"🎃, когда по традиции положено одеваться во что-нибудь эдакое, я так же хочу блеснуть нарядом.😅 Вот только не решила еще каким.🤷🏼♀️🤪 Поэтому, дорогие друзья, я прошу вас о помощи. ❓Подскажите, как мне стоит нарядиться на вечеринку? Может быть ведьмой 🧙♀️? Вампиршей 🧛♀️? Роботом 🤖? Сексуальной медсестрой-зомби 🧟♀️ ? Или что-то еще?💁🏼♀️ ‼️Пишите ваши варианты в комментариях!👇🏻👇🏻 Тот, кто предложит лучший костюм, получит от меня приз!🎁 1000 рублей!🤑 Dress @freshdress_shop ____________________ Happy Halloween!🤪🎃 #аннакалашникова #аннакалашниковапевица #аннакалашниковаактриса #хэллоуин #halloween #halloween2019 #tophalloween #праздник #образ #выигрыш #победитель #конкурс #костюмнахэллоуин #весело #смех #образ #образдляхэллоуина
Сегодня страна разделилась на празднующих хэллоуин и тех, кто всячески против него или в принципе не знает о его существовании. 👀 Я совершенно спокойно отношусь к подобного рода праздникам, пришедшим к нам с запада. Сама не отмечаю, но и против ничего не имею. Русский народ любит покутить, чем больше праздников тем лучше! 😂 Однажды, у меня состоялась фотоссессия в стиле хэллоуина, получилось жутковато😄 Заявилась после съемки домой, не смывая грим! 😆 Эффект был мощный! 🤣 Интересно, а есть ли среди вас те, кто отмечает сегодня Хэллоуин? 🎃 #хэллоуин2019 #савичева