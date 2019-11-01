Сеть взорвал клип Сергея Жукова с собственными детьми-зомби

Как сообщается, на этот ролик потрачен самый большой бюджет в истории коллектива.

"Возникла идея - положить на нашу позитивную, добрую музыку видеоряд, в котором зомби поедают людей, добавить немного юмора, много экшна и необычную любовную историю. Мы снимали этот клип двое суток, по 20 часов в день. Бюджет получился приличным, но это того стоило!", - цитирует артиста StarHit.ru.

43-летний Сергей Жуков не только примерил на себя образ зловещего мертвеца, он также превратил в зомби своих троих детей - Нику, Энджела и Мирона.

Как рассказал артист, Энджел даже забрал со съемок бутафорскую руку и пугал ею одноклассников.

ФОТО: скриншот видео

"Эта работа по праву займёт своё место в списке наших самых интересных, креативных и необычных за последнее время", - написал Жуков в Instagram.

Над клипом работал Александр Игудин. Именно он до этого снимал для "Руки вверх!" клипы "Ай-яй-яй, девчонка", "Он тебя целует", "18 мне уже" и многие другие.

В главных ролях актеры Катерина Шуле и Елисей Бендас, и популярные российские блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина.

Как сообщает издание, в клипе приняли участие 50 профессиональных танцоров. Им был наложен сложный грим и они должны были двигаться синхронно. Хореограф Сергей Мандрик поставил танец, который, по мнению Жукова, должен стать вирусным.