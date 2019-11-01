Сеть взорвал клип Сергея Жукова с собственными детьми-зомби

31 октября состоялась премьера хоррор-видео от группы "Руки вверх!" на песню "Я больной тобой". Это не простой клип, а настоящее мини-кино с захватывающим сюжетом, армией зомби и романтическим приключением.
Как сообщается, на этот ролик потрачен самый большой бюджет в истории коллектива.
"Возникла идея - положить на нашу позитивную, добрую музыку видеоряд, в котором зомби поедают людей, добавить немного юмора, много экшна и необычную любовную историю. Мы снимали этот клип двое суток, по 20 часов в день. Бюджет получился приличным, но это того стоило!", - цитирует артиста StarHit.ru.
43-летний Сергей Жуков не только примерил на себя образ зловещего мертвеца, он также превратил в зомби своих троих детей - Нику, Энджела и Мирона.
Как рассказал артист, Энджел даже забрал со съемок бутафорскую руку и пугал ею одноклассников.
"Эта работа по праву займёт своё место в списке наших самых интересных, креативных и необычных за последнее время", - написал Жуков в Instagram.
Над клипом работал Александр Игудин. Именно он до этого снимал для "Руки вверх!" клипы "Ай-яй-яй, девчонка", "Он тебя целует", "18 мне уже" и многие другие.
В главных ролях актеры Катерина Шуле и Елисей Бендас, и популярные российские блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина.
Как сообщает издание, в клипе приняли участие 50 профессиональных танцоров. Им был наложен сложный грим и они должны были двигаться синхронно. Хореограф Сергей Мандрик поставил танец, который, по мнению Жукова, должен стать вирусным.
На данный момент видео посмотрели уже свыше 960 тысяч человек. ролик собрал 6,8 тысяч лайков. Стоит отметить, что поклонники позитивно отнеслись к такому хоррор-приключению.