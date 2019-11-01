3-й день RFW: Dolce Vita, страсть, бумажная изысканность и свадебная сказка от Katya Katya

Natalija Jansone (Латвия)

Бренд Natalija Jansone - один из самых давних и постоянных участников RFW. Кроме Риги, в этом году дизайнер успела представить свою коллекцию Dolce Vita в одном из шоурумов Нью-Йорка, на выставке Tranoi в Париже, а также в Милане. Dolce Vita от Наталии Янсоне - это красивая жизнь и красивая одежда. Вообще

одежда бренда Natalija Jansone - как хайку на языке моды - элегантная, продуманная до нюансов и сшитая с точностью, равноценной той, с которой шлифуют драгоценные камни.

При ее создании дизайнер использует исключительно натуральные материалы.

Marimo (Эстония)

Эстонский бренд Marimo - для сильных и самодостаточных женщин, для которых характерны высокие требования к себе и качеству жизни. В основе дизайна марки - минимализм и классика:

простые фасоны гармонируют с изящными деталями, в числе которых - оголенные линии спины, вышивка ручной работы и фирменные ремни Marimo с камнями Swarovski.

В современном мире, в котором на все влияют социальные сети, а основной движущей силой является желание заработать, сложно оставаться самим собой.

В весенне-летней коллекции "Следуй за своей страстью" эстонский дизайнер подчеркивает свой уникальный современный классический и элегантный стиль. Эта линейка о том, как быть на 110% уверенной в себе, быть собой и следовать своей страсти.

Caterina Moro (Италия)

Caterina Moro - итальянский бренд женской одежды, основанный в 2018 году. Тщательное изучение материалов, внимание к деталям и инновационный подход в работе - руководящие принципы, которых придерживается дизайнер Катерина Моро.

Основным источником вдохновения при создании новой весенне-летней коллекции стали детские воспоминания, все еще живущие в памяти. В связи с этим

дизайнер решила вернуться к моделированию из бумаги и, используя экспериментальные методы, создала бумажные платья, что придает образам интимность, изысканность и индивидуальность.

Автор использует палитру ярких, насыщенных цветов наряду с нейтральными оттенками белого и бежевого.

Katya Katya London (Латвия)

Бренд Katya Katya London известен своими женственными нарядами. Вдохновленная стилем винтаж, дизайнер Катя Шехурина создает роскошные платья demi-couture для особо торжественных случаев. Наряды от Кати Шехуриной, богато украшенные деликатным кружевом и ручной вышивкой, являются олицетворением элегантности и утонченности.

С недавнего времени команда марки решила сосредоточить весь свой потенциал в свадебной индустрии, поэтому впредь дизайнер будет создавать только соответствующие коллекции. На 31-й Рижской неделе моды

бренд представил новую линейку свадебных платьев Silk by Katya Katya с интересной и практичной концепцией - она состоит из пяти платьев и пяти топов, из которых можно создать 20 разных образов для невесты.

Добавим, что перевоплощались модели во время вчерашнего показа Katya Katya London прямо на подиуме. А потому "невест" можно было увидеть дефилирующими не только в платьях, но и в нинем белье.