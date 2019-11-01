Пт, 1.11.2019
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Show Must Go On и "Прощание славянки": россияне выбрали музыку для своих похорон

Смерть. Иллюстративное фото.

ФОТО: https://pixabay.com/

Сервер "Яндекс. Музыка" провел опрос, в котором приняли участие 1715 пользователей в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России. Люди должны были назвать песню, которая бы играла на их похоронах.

Чаще всего россияне для своих похорон выбирали рок-хиты. На первом месте оказалась классическая вещь от AC/DC - Highway To Hell, на втором The Show Must Go On от Queen, а на третьем песня "Короля и Шута" - "Похороны панка" и "Ария" с композицией "Беспечный ангел". 

Таким образом "Яндекс.Музыка" составила плейлист, который был назван "В последний путь".

Были и такие, кто подошел к выбору иронично и проголосовал за музыку из "Деревни дураков", а также жизнеутверждающую "Проснись и пой" Ларисы Мондрус и марш "Прощание славянки".

Из новых треков были названы "Никаких больше вечеринок" Cream Soda,  "Биография" группы "Кровосток" и "Спектакль окончен" Полины Гагариной. 

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