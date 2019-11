Show Must Go On и "Прощание славянки": россияне выбрали музыку для своих похорон

Чаще всего россияне для своих похорон выбирали рок-хиты. На первом месте оказалась классическая вещь от AC/DC - Highway To Hell, на втором The Show Must Go On от Queen, а на третьем песня "Короля и Шута" - "Похороны панка" и "Ария" с композицией "Беспечный ангел".