"Ты — мой воздух": Седокова назвала своего возлюбленного из Латвии наградой небес

Популярная певица Анна Седокова сделала трогательную публикацию на своей Instagram-странице, которую посвятила своему новому возлюбленному - латвийскому баскетболисту Янису Тимме.
Оказывается спортсмен прилетел к ней в 5 часов утра, после очень сложной игры. Мужчина поехал на студию звукозаписи, где работала исполнительница и провел с ней время. Анна оценила этот поступок и поняла, что она по-настоящему важна Янису.
В своей публикации она назвала Яниса чудом, а также и попросила у бога терпения и мудрости, чтобы не испортить отношения с этим мужчиной.
"Знаю, что моя жизнь — не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. ", мое дыхание и моя гордость", — написала Седокова, опубликовав совместный снимок с Тиммой.
Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.
Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.
Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.
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Сегодня, в 5 утра, он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по настоящему важно и что значит быть для кого-то по настоящему важным. Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен. Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец , который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух , мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин ❤️