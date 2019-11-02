"Ты — мой воздух": Седокова назвала своего возлюбленного из Латвии наградой небес

Оказывается спортсмен прилетел к ней в 5 часов утра, после очень сложной игры. Мужчина поехал на студию звукозаписи, где работала исполнительница и провел с ней время. Анна оценила этот поступок и поняла, что она по-настоящему важна Янису.

В своей публикации она назвала Яниса чудом, а также и попросила у бога терпения и мудрости, чтобы не испортить отношения с этим мужчиной.

"Знаю, что моя жизнь — не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. ", мое дыхание и моя гордость", — написала Седокова, опубликовав совместный снимок с Тиммой.

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.

Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.