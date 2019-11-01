"Хоть притворились бы": на заседании в Рижской думе депутаты обменялись упреками

Представители думской оппозиции традиционно вышли на трибуну, чтобы критиковать работу правящей коалиции.

Например, депутат Янис Озолс выразил мнение, что сэкономленные муниципалитетом средства нужно было направить на улучшение условий жизни социально уязвимых групп населения или погашение долгов.

Депутат Виестурс Зепс выразил мнение, что коалиция не борется за улучшение жизни рижан, а пытается решить, куда потратить 300 000 евро из спортивного бюджета.

"Хоть притворились бы, что хотите повысить зарплаты педагогам или сделать что-то другое для горожан", - сказал он.

В свою очередь депутат Рижской думы Инесе Андерсоне сказала, что все, что рижане получают в обмен на уплату налогов является издевательством. По ее мнению, особенно руководство Рижской думы не бережет молодые семьи, которые не получают ни мест в муниципальных детских садах, ни достаточного софинансирования для того, чтобы оплатить услуги няни или отдать ребенка в частный детсад.

Отвечая на критику оппозиции, депутат Михаил Каменецкий заявил, что "Единство" только и умеет говорить громкими лозунгами, не соблюдая при этом политическую культуру.

"Можно подумать, что в государстве у нас все в порядке", - парировал Каменецкий.

Заместитель мэра Риги Анна Владова признала, что в думе "не все так хорошо, как хотелось бы", но в этом есть и вина правительства, потому что оно латает дыры в госбюджете за счет самоуправлений.

"Оппозиция вообще посмотрела в зеркало, прежде чем что-то говорить? Учителя в школах получают 750 евро "на бумаге" за ставку. Где министр образования от Новой консервативной партии, чтобы помочь им?" - спросила Владова, заявив, что руководство оппозиционных партий на национальном уровне "подкупило избирателей обещаниями, которые они не могут выполнить".

Подобная ситуация со взаимными упреками сложилась, потому что в коалиции парламента работают представители партий оппозиции Рижской думы, и наоборот.

Депутат Вячеслав Степаненко от "Честь служить Риге" также высказал мнение, что муниципалитет мог бы сделать гораздо больше для своих граждан, если бы не было, по его мнению, несправедливой системы, при которой муниципалитеты должны вносить деньги в фонд выравнивания финансов самоуправлений.

"Только Рига с этом году заплатила 87 млн евро. Правительству выгодно перекладывать обязанность по финансированию муниципалитетов на плечи рижан", - заявил он.

Как сообщалось, Рижская дума в пятницу, 1 ноября, поддержала поправки к муниципальному бюджету 2019 года, предусматривающие сокращение расходов на 33,34 млн евро за счет инвестиционных проектов и уменьшение доходов на 8,62 млн евро.