В США опять задержана голливудская легенда Джейн Фонда: ее воодушевила Грета Тунберг

"В этот раз меня могут арестовать на ночь, и на одну ночь - это ничего страшного. Хорошее дело", - шутливо сказала журналистам актриса, напомнив, что это не первый раз, когда ее задерживают.

Фонда вместе с несколькими десятками активистов, в том числе актрисами Розанной Аркет и Кэтрин Кинер, приняли участие в акции в Сенате, где демонстрации запрещены.

Фонда, являвшаяся пацифисткой и активисткой феминистского движения с 70-х годов, сказала, что она приняла участие в климатическом движении благодаря шведской активистке Грете Тунберг.

"Есть много путей, как бороться, но меня воодушевила Грета Тунберг и молодые студенты повсему миру", - пояснила актриса.

"Я - знаменитость. Это способ, как использовать славу, чтобы добиться, чтобы прозвучало послание - нам грозит кризис, который может установить то, будет ли вообще у наших детей и внуков будущее, в котором можно жить".

Нужно действовать срочно, сказала Фонда, которая в 1972 году отправилась во Вьетнам, чтобы протестовать против войны.

"У нас 11 лет, чтобы все изменить. Мы должны быть очень смелыми, и очень едиными, и очень решительными", - сказала она.