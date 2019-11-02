В Шотландии тысячи людей вышли на улицу в поддержку независимости от Великобритании

В крупнейшем городе Шотландии Глазго в субботу 20 000 человек приняли участие в демонстрации, выразив поддержку независимости Шотландии от Великобритании, рассказали организаторы мероприятия.
В демонстрации приняла участие и первый министр Шотландии и лидер Национальной партии Шотландии (SNP) Никола Стерджен.
"Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо", - в сообщении, распространенном за несколько часов до начала демонстрации, указала Стерджен. "Она действительно на ощутимом расстоянии".
Еще в пятницу первый министр сообщила, что до конца декабря потребует у Лондона организации проведения нового референдума о независимости.
Высказываясь об ожидаемых 12 декабря парламентских выборах в Великобритании, Стерджен указала, что "эти выборы - возможность Шотландии спастись от Brexit и взять наше будущее в свои руки".
Также она призвала избирателей голосовать за SNP, укрепив таким образом позицию Шотландии.
Ранее Стерджен уже предупреждала, что в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, в течение двух лет будет организован новый референдум о независимости Шотландии.
В ходе первого референдума о независимости Шотландии в 2014 году 55% участников выступили против выхода из состава Великобритании.