В Шотландии тысячи людей вышли на улицу в поддержку независимости от Великобритании

В демонстрации приняла участие и первый министр Шотландии и лидер Национальной партии Шотландии (SNP) Никола Стерджен.

"Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо", - в сообщении, распространенном за несколько часов до начала демонстрации, указала Стерджен. "Она действительно на ощутимом расстоянии".

Еще в пятницу первый министр сообщила, что до конца декабря потребует у Лондона организации проведения нового референдума о независимости.

Высказываясь об ожидаемых 12 декабря парламентских выборах в Великобритании, Стерджен указала, что "эти выборы - возможность Шотландии спастись от Brexit и взять наше будущее в свои руки".

Также она призвала избирателей голосовать за SNP, укрепив таким образом позицию Шотландии.

Ранее Стерджен уже предупреждала, что в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, в течение двух лет будет организован новый референдум о независимости Шотландии.