Вс, 3.11.2019
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"Abuse" и "Goodbye": Земфира исполнила две новые песни на концерте в Дубае

Земфира

ФОТО: instagram.com/p/B342Ct0IzNJ/

2 ноября Земфира выступила на фестивале Parus в Дубае. Там артистка исполнила две новые песни. Видео с выступления были опубликованы YouTube-канале шеф-редактора сайта "Ваш досуг" под именем пользователя Inner Emigrant.

Abuse и Goodbye - названия новых песен, в которых поётся о расставании.

 

В общей сложности за время выступления прозвучало 17 композиций. Земфира также исполнила такие хиты, как "Жить в твоей голове", "Почему?", "Небомореоблака", "Хочешь?", а весь список песен певица опубликовала у себя на Instagram странице.

Предыдущая песня Земфиры — "Джозеф" — вышла более года назад. Она была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".

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