"Abuse" и "Goodbye": Земфира исполнила две новые песни на концерте в Дубае

2 ноября Земфира выступила на фестивале Parus в Дубае. Там артистка исполнила две новые песни. Видео с выступления были опубликованы YouTube-канале шеф-редактора сайта "Ваш досуг" под именем пользователя Inner Emigrant.
Abuse и Goodbye - названия новых песен, в которых поётся о расставании.
В общей сложности за время выступления прозвучало 17 композиций. Земфира также исполнила такие хиты, как "Жить в твоей голове", "Почему?", "Небомореоблака", "Хочешь?", а весь список песен певица опубликовала у себя на Instagram странице.
Предыдущая песня Земфиры — "Джозеф" — вышла более года назад. Она была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".