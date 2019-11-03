5-й день RFW: радости жизни, комфорт с мужского плеча и здоровый феминизм от Nóló

Zefuras

Вдохновением для новой коллекции Zefuras послужили маленькие радости жизни - яркие цвета, пейзажи, различные вкусы. Дизайнер использует ткани необычных фактур и вместе с тем цветовую палитру приглушенных тонов.

В своих изделиях команда бренда стремится подчеркнуть важность самовыражения и беспрестанного поиска альтернативного "Я".

В основе концепции марки - рассказ о своем мировоззрении посредством одежды.

Diana Arno

Дизайнера Диану Арно на создание весенне-летней коллекции 2020 года вдохновили девушки, которые живут в стремительном ритме мегаполиса, но вместе с тем их сердце принадлежит морю, солнцу и природной стихии. В своих изделиях автор стремилась отобразить архитектурные черты большого города, а также передать свежесть зеленых листьев, сладкий аромат цветущего сада и очарование утреннего солнца.

В основе коллекции - натуральные ткани и мягкие природные оттенки, позволяющие мысленно перенестись в самые живописные уголки планеты.

Noname Atelier

В новой коллекции Noname Atelier преобладают элементы мужского гардероба, которые со временем успешно переместились в женский.

В их числе - костюмы с мужского плеча, позволяющие девушкам чувствовать себя комфортно и при этом не менее привлекательно.

Для своих изделий дизайнеры бренда выбрали яркую цветовую палитру, чтобы насыщенный цвет модных образов "нес хорошее настроение".

Nóló

Тема новой весенне-летней коллекции латвийского бренда Nóló - здоровый феминизм. В этом году креативный директор марки Виктория Йониене участвовала в марше женской солидарности в Риге и была воодушевлена энергией шествия, харизматичностью его участниц и дерзостью озвученных ими лозунгов.

Nóló присоединяется к борьбе против лицемерия и развенчивает в своей новой коллекции устоявшиеся в обществе стереотипы о феминистках: