5-й день RFW: радости жизни, комфорт с мужского плеча и здоровый феминизм от Nóló
В заключительный день 31-й Рижской недели моды свои новинки грядущего сезона представили литовская марка Zefyras, дизайнер Diana Arno из Эстонии, а также два известных отечественных бренда - Noname Atelier и Nóló. Смотрите, что они предлагают носить в 2020 году!
Zefuras
Вдохновением для новой коллекции Zefuras послужили маленькие радости жизни - яркие цвета, пейзажи, различные вкусы. Дизайнер использует ткани необычных фактур и вместе с тем цветовую палитру приглушенных тонов.
В своих изделиях команда бренда стремится подчеркнуть важность самовыражения и беспрестанного поиска альтернативного "Я".
В основе концепции марки - рассказ о своем мировоззрении посредством одежды.
Diana Arno
Дизайнера Диану Арно на создание весенне-летней коллекции 2020 года вдохновили девушки, которые живут в стремительном ритме мегаполиса, но вместе с тем их сердце принадлежит морю, солнцу и природной стихии. В своих изделиях автор стремилась отобразить архитектурные черты большого города, а также передать свежесть зеленых листьев, сладкий аромат цветущего сада и очарование утреннего солнца.
В основе коллекции - натуральные ткани и мягкие природные оттенки, позволяющие мысленно перенестись в самые живописные уголки планеты.
Noname Atelier
В новой коллекции Noname Atelier преобладают элементы мужского гардероба, которые со временем успешно переместились в женский.
В их числе - костюмы с мужского плеча, позволяющие девушкам чувствовать себя комфортно и при этом не менее привлекательно.
Для своих изделий дизайнеры бренда выбрали яркую цветовую палитру, чтобы насыщенный цвет модных образов "нес хорошее настроение".
Nóló
Тема новой весенне-летней коллекции латвийского бренда Nóló - здоровый феминизм. В этом году креативный директор марки Виктория Йониене участвовала в марше женской солидарности в Риге и была воодушевлена энергией шествия, харизматичностью его участниц и дерзостью озвученных ими лозунгов.
Nóló присоединяется к борьбе против лицемерия и развенчивает в своей новой коллекции устоявшиеся в обществе стереотипы о феминистках:
например о том, что все они - неухоженные, несчастные и одинокие мужененавистницы. Как всегда, не обошлось без юмора - вкладом в распространение идей здорового феминизма стали ироничные принты "I Don't Hate Men", "GIRLS power" и "WANT prosecco and equality".