Дочь Евы Польны и Дениса Клявера в реанимации

Дочь певицы Евы Польны (экс-солистка "Гости из будущего") и исполнителя Дениса Клявера (экс-солист "Чай вдвоем") сегодня была доставлена в одну из московских больниц. Известно, что девочка находилось в тяжелом состоянии. Об этом пишет StarHit.ru.
Причиной недомогания стал приступа астмы.
Издание StarHit.ru сообщает, то сейчас она под присмотром врачей, но ее самочувствие до сих пор вызывает беспокойство.
Журналистам удалось пообщаться с бабушкой девочки, которая ничего не знала о произошедшем.
"Я ничего не могу сказать, потому что не проинформирована", - сказала мать Дениса Клявера.
Дочь, которую назвали Эвелин, появилась на свет у солистки группы "Гости из будущего" после короткого романа с Денисом Клявером. Долгое время звезды скрывали, что у них есть общий ребенок.
"Мы просто с Евой это не афишировали. Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально. Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я для себя не нахожу никаких оправданий. Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели "ради счастья ребенка" мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах. Но если ты любишь собственных детей, всегда можно и нужно прийти к компромиссу и выстроить отношения", — цитирует Дениса издание.
Певец Денис Клявер был женат три раза. Кроме дочери от Евы Польны у артиста есть двое сыновей от разных браков - Даниэль и Тимофей.