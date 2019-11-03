Дочь Евы Польны и Дениса Клявера в реанимации

"Мы просто с Евой это не афишировали. Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально. Со стороны, наверное, все это выглядит довольно легкомысленно. И я для себя не нахожу никаких оправданий. Но, на мой взгляд, лучше жить раздельно, нежели "ради счастья ребенка" мучить друг друга совместным проживанием и выяснять отношения у него на глазах. Но если ты любишь собственных детей, всегда можно и нужно прийти к компромиссу и выстроить отношения", — цитирует Дениса издание.