После октябрьского эфира X Faktors, на котором получив четыре "да" от наставников, дантист Ольга Палушина прошла в следующий этап шоу, латвийские СМИ опубликовали видео её участия с заголовками "Зубной врач исполнила песню, которая подходит для удаления зубов". Сама же Оля хотела сделать акцент не на профессии, а на своем творчестве. "Надо, наверное, пройти какие-то курсы, где научат как писать песни без разбитого сердца. Пока я умею только так", - поделилась она. В интервью Русскому TVNET Оля рассказала о своём клипе на песню "Поезд", который снимался в тюрьме Кароста, о происходящем за кадром латвийского популярного шоу X Faktors и о том, должны ли артисты участвовать в политических перипетиях.

Ольга Палушина говорит, что пела всю свою жизнь. "Папа вместе со мной играл на гитаре и писал песни. Говорил мне записывать свои сны, я вела дневники, пела. Так меня и вело - я находила студии, пела в ансамблях и музыка осталась со мной.

Когда я пришла на X Faktors, я вообще не хотела, чтобы как-то упоминалось место моей основной работы. Почему? Да потому что это "проходной билет".

"Зубной врач поет!". Прикольно? Прикольно! Мне же хотелось попасть в шоу из-за музыки, а не из-за зубов", - рассказывает девушка.

ФОТО: Ольга Палушина

- Но когда я пришла на первый кастинг, я уже понимала, что вопрос о сфере моей деятельности неизбежен. На первом кастинге сидит продюсерская группа. Всё происходило в каком-то зале в школе. Я подготовила две полярно разные песни. Я спела одну, и кто-то спросил, а чем же я вообще занимаюсь. Я сказала: "Ну вот, зубы лечу", и все оставшееся время кастинга мы говорили только об этом.

На первом телевизионном кастинге про зубы много спрашивал Маркус Рива. Но это же классно сказать: "Поющий дантист", я их понимаю. И во время съемок, подводок спрашивали только про стоматологию.

На первом телевизионном эфире все четыре наставника сказали мне: "Да".

ФОТО: Пресс-фото TV3

- Я всю жизнь хотела петь - думала, что буду профессиональным музыкантом. Но моя мама - дантист, и однажды она позвала меня к себе поассистировать. Я подумала: "Почему бы и нет?". Такой вот хитрый ход с её стороны. Учеба была очень тяжелой. Но это круто, что сейчас, получив это образование, я могу писать музыку и не париться, что мне надо заплатить барабанщику или еще кому-то.

Я не задрот, поэтому учиться было сложно. Моя история не про то, что я гений, а про то, что я просто сидела и училась. Думаю, мои школьные учителя в меня не верили - я всегда была певицей. Моим друзьям на дне встречи выпускников учителя задавали вопросы: "Ну что, она уже вылетела из универа? Не сдала, наверное?". Но у меня всё получилось!

После окончания университета стоматолог всегда сможет найти работу. Всем советую! Сейчас я открыла свой кабинет - это было сложнее. И еще я работаю дежурным врачом в поликлинике".

ФОТО: Пресс-фото TV3

- Я не знаю, зачем я читала комментарии после X Faktors! Очень хотелось. Ну, там меня в Сибирь отправляли зубы лечить.

"Что это за стоматолог, у которого нет опыта?", - писали они. А как им объяснить, что я закончила универ, работаю, постоянно прохожу курсы, вкладываю средства в дополнительное профессиональное образование?

- Кто больше боится зубного - женщины или мужчины?

- Женщины могут все, я считаю! Я не топлю за феминизм, но это правда! Вот если у зубного будет сидеть маленькая девочка и маленький мальчик, то мальчик 100% будет плакать, а девочка будет терпеть.

- Поговорим про комментарии в интернете и соцсетях после твоего выступления на X Faktors. Были же и хорошие?

- Почти все были хорошие и только несколько вот таких. Я полчаса после этих комментариев грустила, прям сильно. Потом я поняла, что эти люди просто несчастливы. Я прям представила человека, которых пишет гадости - это мужик, у него нет любви, он несчастлив. Были еще и такие, кто писал: "Она, наверное, еще и русская!" И что? Это как-то влияет на то, как я пою? А потом я перестала грустить. Там был один комментарий: "У Оли нет таланта, она плохо поет", и я поставила ему лайк! Научилась справляться с этой ситуацией.

На меня свалилась такая однодневная популярность, я к этому не привыкла.

- Расскажи, что происходит за кадром шоу.

- На первом кастинге я провела 17 часов. В этот день мы пришли в 8:30, до 16 часов делали разные подсъемки. Это время пролетело очень быстро. В 16 часов начался концерт, но нам не сказали наши порядковые номера. Я выступала предпоследняя - в час ночи. Но друзья меня поддерживали, и я считаю, что это было мое лучшее выступление в жизни.

На втором выступлении тебя выбирают в команду. Перед этим проходит жеребьевка - каждому ментору достается своя группа. Мне достался Рейнис Сеянс из группы Instrumenti. Из 26 участников в команду попадают только три человек. Я снова выступала третья с конца. Сеянс сказал мне: "Нет". Сначала было обидно - меня поддерживал и зал, и остальные члены жюри. Интарс Бусулис аплодировал стоя, Айя, менеджер Prāta Vētra, не могла поверить в такое решение.

Это сейчас я уже понимаю - если Сеянс не совсем мой человек, то почему я должна быть его человеком?

ФОТО: Пресс-фото TV3

- Что еще эдакое происходит за кулисами шоу?

- Даже не знаю, нет там никакой провокации! В первом отборе за кулисами нам нужно было сидеть с группой поддержки, на втором отборе все друзья должны были быть в зале. Целый день нужно было постоянно сидеть перед камерой. Даже в туалет нужно было отпрашиваться. Не всех по телевизору показали, за них обидно. Но показывают, наверное, самых ярких.

- Как ты пишешь песни?

- Надо, наверное, пройти какие-то курсы, где научат писать песни без разбитого сердца. Пока я умею только так. Когда мне плохо и больно, музыка выводит меня из этого состояния. Недавно мы записывали песню, и я думаю: "А как же эти слова так сами по себе составились?". Я не знаю. Когда мне больно, я сажусь, беру ручку и пишу... Это такая терапия. У меня не так много песен, поэтому, видишь, наверное у меня в жизни не все так плохо. Пытаюсь научиться писать веселые песни, но пока такая у меня всего одна.

Каждая моя песня посвящена определенному периоду жизни, и через мое творчество меня легко можно узнать.

ФОТО: Смирнова Виктория (Johnnie Walker)

- Сегодня у тебя презентация клипа (интервью проходило 31 октября - Прим.ред.). Я видела тизер клипа - там тюрьма, люди в форме. Мне показалось, что это что-то про КГБ. Расскажи об этом.

- Песня называется "Поезд". Эта песня про поезд "Москва-Казань". Я очень люблю Казань - мне кажется, у каждого человека есть свое особенное место, мне там очень кайфово, там живут мои близкие люди, там я написала две свои песни. Песня о реальных отношениях, о маленькой жизни, которую я пережила в этом поезде и в этом городе.

Я не люблю шаблон "Если песня о поезде, то клип нужно снимать там же", поэтому мы снимали его в тюрьме Кароста. Я очень долго думала об идее. Это клип про внутреннюю свободу, про избавление от комплексов.

Клип на песню "Поезд" - сплошное везение. Ноль бюджета, все люди шли навстречу. Те ребята, которые играют в клипе, - мой друг и мой парень. Я ими горда, они молодцы.

- Кого играют ребята?

- Это никакие не КГБ-шники, а надзиратели. Форма, в которую они одеты, то, что туда попал Ленин... Я надеюсь, что мне не напишут "Езжайте в Сибирь", потому что клип вообще не об этом.

ФОТО: Кадры из клипа "Поезд"

- Почему спрашиваю. В тизере я увидела отсылки к советскому времени. Понимаешь мой ассоциативный ряд? Песня называется "Поезд", ребята похожи на КГБ-шников... Сразу возникает ощущение, что этот поезд едет в Сибирь.

- Ха ха! Акцент на это был сделан только в тизере. Сам, клип, песня вообще не про это. Тем более клип был снят в одном из самых популярных туристических мест Латвии - тюрьме Кароста в Лиепае. Костюмы - ну, это просто костюмы, такие нам дали. Мы сначала думали этот портрет Ленина вообще снять со стены, но как-то подумали, что все нашу идею поймут и так. Хотя, ты интересно интерпретировала. Я об этом даже не думала.

- Раньше было так - музыканты занимаются музыкой, политики - политикой. В последнее время все больше музыкантов стали публично выражать свою политическую позицию. Как ты считаешь, это правильно? Или артисты все же должны быть аполитичными?

- Классная тема! То, что в этом году сделала певица Maruv с "Евровидением" - очень круто! Это достойный поступок. Для многих "Евровидение" - это такой проходной билет, новая ступень, а она отказалась там участвовать ради мира, из-за принципов. Она не постеснялась пойти против системы.

Справка редакции: Певица Maruv победила на украинском отборе на песенный конкурс, однако в итоге Национальная общественная телерадиокомпания Украины и Maruv не пришли к согласию относительно правил участия в конкурсе. Maruv поставили условие для ее участия в конкурсе "Евровидение" - отказ от концертов в России. Сама певица проблемы в этом не видела и говорила, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы". "Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - писала тогда Maruv на Facebook.

Оля продолжает:

"Меня взяли на радио, я дико рада, что мою музыку могут слушать люди. А какой они национальности, каких политических взглядов - мне вообще без разницы. Музыка - это не про политику, не про деньги.

Для меня непонятно то, что некоторых артистов не пускают в какие-то страны по политическим мотивам. Окей, я еще не какой-то супер артист, и передо мной не стоял этот выбор. Но мне кажется, я бы тоже отказалась от "Евровидения" в такой ситуации".

- Что для тебя мерило успеха в творчестве? Узнаваемость, возможность этим зарабатывать или что-то еще?

- Узнаваемость - это тяжело, мне кажется. Хотя без нее никак, если ты популярен. Для меня это было бы тяжело.

- Но ведь у каждой деятельности есть какой-то посыл. Я пишу, потому что мне есть, что сказать читателям. Наверняка, то же самое с музыкой, только для слушателей.

- Я считаю, без этого никак. У меня есть своя профессия, я ее оставлять не собираюсь. Мне хочется, чтобы у меня были живые концерты, эфиры на радио, благотворительные выступления, писать свои песни. Это моя цель.

ФОТО: Смирнова Виктория (Johnnie Walker)

- Все популярные в Латвии артисты поют преимущественно на латышском. Айя Андреева, ansis и другие. Их крутят по радио, зовут на мероприятия, телевидение, в рекламные проекты. Возможно ли такого добиться русскоязычному музыканту?