"Я тебя немного люблю": Жюри X Faktors покорены уникальным тембром Дианы Пашко

Во время последней программы Диана исполнила песню британского артиста Сэма Смита - Stay with me. Чувственное исполнение и чарующий тембр заставили жюри просто утонуть в восторгах.

"Какое чудо, что уже третий сезон мы способны открыть таланты. И мы этой программой доказываем, что таланты у нас есть", - сказал Интарс Бусулис.

Он признался, что выступление Дианы - это "настоящее наслаждение".

Марат Оглезнев отметил, что самое сильное, что есть у Дианы - это ее уникальный тембр голоса.

"Все понимают, что это твой голос. Его ни с кем не спутаешь. Это твой козырь!", - сказал он.

Рейнис Сейянс и вовсе признался певице в своих чувствах.

"Я просто плыл в этом номере... Я наслаждался. Я завидую Айе. Диана, я тебя немного люблю", - эмоционально сказал он.

Наставница конкурсантки Айя Аушкапа отметила, что Диана - "это украшение сезона и чудесно, что девушка умеет себя так подать".

Как оказалось, Диана Пашко уже давно состоявшаяся певица. Она принимала участие в шоу "X-Фактор Украина" (2016), отборе на "Евровидение" в 2013 году, в конкурсе Григория Лепса "Рюмка водки на столе" и многочисленных латвийских вокальных состязаниях.

Русский TVNET смог пообщаться с очаровательной блондинкой и узнать, как она решилась прийти на X Faktors.

"Если честно, долго раздумывала над тем - идти или не идти. В конце концов после честного разговора с самой собой,

пришла к осознанию, что не решаюсь идти на кастинг, потому что боюсь не повторить успеха, который случился со мной в 2016 году на шоу "X-Фактор Украина"", - призналась Диана.

Но вокалистка живет по принципу "страх уходит в действии", поэтому она решила, что нужно идти обязательно.

"Мне также хотелось "встряхнуть" себя в творческом плане, так как выступления на корпоративах и небольших мероприятиях давно стали зоной комфорта и уже не приносили мне чувства внутреннего личностного роста", - отметила она.

Диана Пашко убеждена, что подобные вокальные конкурсы необходимы.

"Подобные проекты - это колоссальный опыт, отличная возможность "не застаиваться" и оставаться в тонусе. Мне это ощущение необходимо, чтобы не впадать в уныние и не терять энергию", - считает девушка.

День кастинга Диана вспоминает с волнением. На площадке она была с 8 утра, ждала весь день и только после полуночи вышла к жюри.

"Я переживала, вдруг "потеряла хватку" - с момента участия в "Х-Фактор" в Украине прошло 3 года. Песню я выбрала энергетически сильную - такая музыка близка и понятна моей душе. Мне хотелось спеть песню со смыслом, затрагивающую социальную проблему. Take Me To Church одна из таких песен. Во втором этапе я пела Pretty Hurts - песня о влиянии культа красоты на женщин нашего времени", - вспоминает Пашко.

Конечно, голос девушки не смог оставить членов жюри равнодушными.

Диана искренне удивлена той поддержке, которую оказали зрители.

"Очень многие ждали, когда наконец покажут мое прослушивание, отслеживали. Я не ожидала, что это вызовет такой интерес. Ещё больше я не ожидала такой поддержки от зрителей - как от тех, кто знал обо мне до появления в X Faktors, так и от тех, кто только благодаря этому проекту подружился с моим творчеством. Спасибо каждому", - говорит она.

Галерея: Диана Пашко среди финалистов шоу

Теперь Диана надеется за время проекта познакомиться с людьми, с которыми в дальнейшем продолжит сотрудничество и работу над своей музыкой.

"Я также здесь, чтобы перебарывать страхи, побеждать себя и совершенствоваться. Опыт бесценный", - резюмирует она.

Удивительно, но музыкального образования у Дианы нет. Вокалу она нигде не обучалась: "Пою как чувствую. У меня свой сольный проект, одноимённый с моим именем. Я выступаю на различных мероприятиях и корпоративах в Латвии, в других странах".

The Kruasans и Диана Пашко ФОТО: пресс-фото/Алексей Алифанов