"Я тебя немного люблю": Жюри X Faktors покорены уникальным тембром Дианы Пашко

Во время последней программы Диана исполнила песню британского артиста Сэма Смита - Stay with me. Чувственное исполнение и чарующий тембр заставили жюри просто утонуть в восторгах.

"Я переживала, вдруг "потеряла хватку" - с момента участия в "Х-Фактор" в Украине прошло 3 года. Песню я выбрала энергетически сильную - такая музыка близка и понятна моей душе. Мне хотелось спеть песню со смыслом, затрагивающую социальную проблему. Take Me To Church одна из таких песен. Во втором этапе я пела Pretty Hurts - песня о влиянии культа красоты на женщин нашего времени", - вспоминает Пашко.