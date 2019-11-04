Участник шоу "Дом-2" решил, что Ольга Бузова стремительно лысеет

"У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике", - считает участник "Дома-2" Рустам Калганов.