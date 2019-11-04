Участник шоу "Дом-2" решил, что Ольга Бузова стремительно лысеет

В Сети появилось несколько публикаций, в которых коллеги и поклонник телеведущей Ольги Бузовой стали высказывать мнение о ее заметно редеющих волосах. Появились слухи, что звезда "Дом-2" стремительно лысеет. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Ольга Бузова не скрывает, что часто прибегает к наращиванию волос. На проекте "План Б" она появляется с густыми локонами почти до талии, которые не были замечены ранее.
Если внимательно присмотреться к фотографиям в Instagram, то собственные волосы у телеведущей кажутся совсем жиденькими. Возможно, это последствия постоянного наращивания.
"У Ольги и десять лет назад были проблемы с волосами. Они у нее всегда были плохенькие от природы, а сейчас их почти нет. Без дураков: Ольга Бузова лысая. Думаю, что дело в генетике", - считает участник "Дома-2" Рустам Калганов.
Как отмечают медики, облысение не всегда происходит из-за генетики. Причиной потери волос могут быть различные заболевания, частое окрашивание и наращивание.
Специалист-трихолог Наталья Яковлева отмечает, что это серьезное заболевание, которое необходимо лечить.
"Облысение – дело серьезное. Это заболевание, и его надо лечить. Методов много, они подбираются, исходя из индивидуальных особенностей пациента. Спустя полгода интенсивной терапии можно говорить о каком-то результате", - поясняет она.