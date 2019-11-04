В честь своего 25-летия Radio SWH+ подарило одному из радиослушателей путешествие на Мадагаскар

Руководство радиостанции заранее приняло решение отметить этот юбилей не каким-то одним концертом или вечеринкой, а радовать радиослушателей и дарить им подарки на протяжении всего года. С начала января и до 1 ноября 2019-го в эфире проходила акция "Поиски клада Radio SWH+". Радиослушателям нужно было дозваниваться в студию, вращать колесо фортуны и выполнять различные задания, чтобы стать одним из 25-ти финалистов. 1 ноября финалисты собрались вместе, чтобы побороться за главный приз.

Финалом акции стала квест-игра, участники которой до последнего момента не знали, что их ждет. Единственное, что было известно финалистам: 1 ноября в 13:00 они должны встретиться в рижском торговом центре Akropole. Здесь их ждали настоящие испытания и приключения: купить за 15 минут предметы желтого цвета; найти капитана пиратского корабля — Интарса Бусулиса; выдержать спортивные состязания в боксерском зале LNK олимпийского центра Elektrum под руководством олимпийского чемпиона Игоря Вихрова; ответить на вопросы викторины об истории Radio SWH+ в офисном центре SWH, где сейчас находится Skanstes city; и, наконец, отыскать сокровища в студии Radio SWH+ на Ganību dambis...

И вот финал: за главный приз борются трое участников! Лишь один из них, Алексей Чепелов, сумел подобрать ключи к сундуку с кладом, и именно он выиграл главный приз — all inclusive путешествие на двоих на Мадагаскар.

Победитель не мог поверить в свое счастье! Он стал финалистом в начале весны и с нетерпением ждал розыгрыша. Утро перед финальной игрой прошло как обычно, Алексей без особых ожиданий отправился к месту встречи с другими финалистами. С каждым туром игры, с каждым пройденным этапом, когда соперников становилось все меньше, волнение нарастало. И в момент, когда ключ подошел к замку, и сундук с кладом открылся, Алексей выглядел самым удивленным из всех участников.

Под бурные овации ведущих Radio SWH+ и радиослушателей Алексей Чепелов стал победителем финала акции "Поиски клада Radio SWH+", и уже в 2020 году Atlantic travel отправит его вместе с супругой в незабываемое путешествие на Мадагаскар!