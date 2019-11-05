Видео: водитель не подчинился требованиям полиции и врезался в фонарный столб

В ночь на понедельник, 4 ноября, некий водитель автомобиля Mazda не подчинился требованию полиции остановиться, начав бегство. Погоня закончилась только тогда, когда машина на большой скорости врезалась в фонарный столб. Об этом сообщает программа Degpunktā.
В Улброке патруль полиции встретил двух подозрительных молодых людей. Одетые в капюшоны мужчины скрылись в тёмный двор многоквартирного дома, и их поведение вызвало подозрения у полицейских.
Стражи порядка поговорили с молодыми людьми, и спустя время выяснилось, что одним из них уже интересуются в Госполиции. Однако задерживать молодого человека не было необходимости. После небольшого разговора полицейские зафиксировали необходимую информацию и отправились дальше.
Через некоторое время полиция получила вызов, что у одного авто, которое заблокировало дорогу, замечены два мужчины, которые сели туда и быстро направились в направлении Сауриеши.
Спустя некоторое время сотрудникам полиции удалось догнать этот автомобиль. Заметив мигающие огни и услышав призывы полиции, машина на мгновенье уменьшила скорость, но уже через несколько секунд начала бегство.
Во время погони сотрудники полиции передали информацию, и беглецы, выехав на мост Славу, столкнулись с заблокированной дорогой.
Из-за погодных условий автомобиль соскользнул, сбил два фонаря и врезался в полицейскую машину.
Сидевшие в автомобиле пытались бежать, но далеко им уйти не удалось. Двое из трёх мужчин там же на месте происшествия и были задержаны.
Так как у обоих задержанных вечер продолжился в больнице, у полиции нет информации, был ли водитель за рулём пьян, однако в настоящее время выяснилось, что мужчина был за рулём авто без водительских прав.
Также задержанными заинтересовались в криминальной полиции, поскольку в автомобиле нашли несколько инструментов, которые нередко используются для краж.
Видео: Сюжет Degpunktā