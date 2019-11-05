Видео: водитель не подчинился требованиям полиции и врезался в фонарный столб

В Улброке патруль полиции встретил двух подозрительных молодых людей. Одетые в капюшоны мужчины скрылись в тёмный двор многоквартирного дома, и их поведение вызвало подозрения у полицейских.

Стражи порядка поговорили с молодыми людьми, и спустя время выяснилось, что одним из них уже интересуются в Госполиции. Однако задерживать молодого человека не было необходимости. После небольшого разговора полицейские зафиксировали необходимую информацию и отправились дальше.

Через некоторое время полиция получила вызов, что у одного авто, которое заблокировало дорогу, замечены два мужчины, которые сели туда и быстро направились в направлении Сауриеши.

Спустя некоторое время сотрудникам полиции удалось догнать этот автомобиль. Заметив мигающие огни и услышав призывы полиции, машина на мгновенье уменьшила скорость, но уже через несколько секунд начала бегство.

Во время погони сотрудники полиции передали информацию, и беглецы, выехав на мост Славу, столкнулись с заблокированной дорогой.

Из-за погодных условий автомобиль соскользнул, сбил два фонаря и врезался в полицейскую машину.

Сидевшие в автомобиле пытались бежать, но далеко им уйти не удалось. Двое из трёх мужчин там же на месте происшествия и были задержаны.

Так как у обоих задержанных вечер продолжился в больнице, у полиции нет информации, был ли водитель за рулём пьян, однако в настоящее время выяснилось, что мужчина был за рулём авто без водительских прав.

Также задержанными заинтересовались в криминальной полиции, поскольку в автомобиле нашли несколько инструментов, которые нередко используются для краж.