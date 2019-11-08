Dvēseļu putenis - фильм, который стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля

Ему 16, он влюблен, он целует девчонку и спешит в отцовский дом на каникулы - так начинается история о Первой мировой войне в Латвии, в которой юный Артурс Ванагс повзрослеет вместе с молодым латвийским государством. В эту пятницу, 8 ноября, на экраны Латвии выходит Dvēseļu putenis - историческая военная драма по мотивам романа латышского стрелка Александра Гринса. Кино, которое стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля.
Историческая военная драма Дзинтарса Дрейбергса ведет нас вглубь столетней истории.
Шестнадцатилетний Артурс вступает в ряды стрелков и вместе с друзьями сражается за свободу - даже тогда, когда никто не знает, на какой стороне ее искать.
На протяжении всего фильма мы наблюдаем за жизнью начала 20 века глазами этого парня, самоотверженно сражающегося с врагом, ищущего настоящую любовь и осознающего цену свободы.
С этой премьеры в Латвии начинаются ноябрьские празднования независимости.
Галерея: Первые кадры со съемок Dvēseļu putenis
Видео: Трейлер фильма Dvēseļu putenis