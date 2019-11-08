Dvēseļu putenis - фильм, который стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля

Ему 16, он влюблен, он целует девчонку и спешит в отцовский дом на каникулы - так начинается история о Первой мировой войне в Латвии, в которой юный Артурс Ванагс повзрослеет вместе с молодым латвийским государством. В эту пятницу, 8 ноября, на экраны Латвии выходит Dvēseļu putenis - историческая военная драма по мотивам романа латышского стрелка Александра Гринса. Кино, которое стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля.