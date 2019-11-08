Пт, 8.11.2019
По-моему, Тимати следовало бы сделать правильные выводы, и Латвия дала четкий сигнал, что будет в том случае, если этот исполнитель в открытой или скрытой форме будет смущать жителей Латвии, пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами. Сандис Гиргенс о "черном списке" для Тимати
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  • Dvēseļu putenis - фильм, который стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля

Dvēseļu putenis - фильм, который стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля

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Артурс Ванагс (Ото Брантевиц)

ФОТО: Ivars Trautmanis

Ему 16, он влюблен, он целует девчонку и спешит в отцовский дом на каникулы - так начинается история о Первой мировой войне в Латвии, в которой юный Артурс Ванагс повзрослеет вместе с молодым латвийским государством. В эту пятницу, 8 ноября, на экраны Латвии выходит Dvēseļu putenis - историческая военная драма по мотивам романа латышского стрелка Александра Гринса. Кино, которое стоит посмотреть каждому, для кого Латвия - родная земля. 

Историческая военная драма Дзинтарса Дрейбергса ведет нас вглубь столетней истории.

Шестнадцатилетний Артурс вступает в ряды стрелков и вместе с друзьями сражается за свободу - даже тогда, когда никто не знает, на какой стороне ее искать.

На протяжении всего фильма мы наблюдаем за жизнью начала 20 века глазами этого парня, самоотверженно сражающегося с врагом, ищущего настоящую любовь и осознающего цену свободы.

С этой премьеры в Латвии начинаются ноябрьские празднования независимости.

Галерея: Первые кадры со съемок Dvēseļu putenis

Видео: Трейлер фильма Dvēseļu putenis 

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Впервые под премьеру отдали целый кинотеатр

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