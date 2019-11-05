В Японии офис Microsoft перевели на 4-дневную рабочую неделю. Результат поражает

Эксперимент был проведён в августе этого года, всем 2300 сотрудникам дали ещё один выходной на рабочей неделе - в пятницу. Зарплата и дни отпуска остались на том же уровне, что и были, ничего не вычиталось.

Результат оказался ошеломляющим. Сравнив продуктивность с августом 2018 года, то она увеличилась почти на 40%. При этом компания смогла сэкономить на потреблении энергии (оно было сокращено на 23%) и на бумаге (сотрудники стали печатать на 58% документов меньше).

Помимо этого, в некоторые рабочие привычки сотрудников были внесены изменения. Например, максимальное время на деловые встречи внутри офиса было ограничено 30 минутами, а большая часть таких обсуждений и вовсе переведена в онлайн.

"Работайте меньше, отдыхайте качественно, всё время учитесь. Я бы хотел, чтобы наши сотрудники подумали о том опыте, который они могут получить, приходя к тому же результату, что и раньше, но используя для этого на 20% меньше рабочего времени", — сказал об эксперименте исполнительный директор Microsoft Japan Такуя Хирано.

92,1% сотрудников утверждают, что новый рабочий режим им понравился. О том, перейдёт ли японское подразделение Microsoft на четырехдневный рабочий график на постоянной основе - пока неизвестно.

Переработки и связанное с ними переутомление — является ключевой чертой рабочей культуры Японии. Явление под названием "кароси" — смерть из-за переутомления на работе в стране весьма распространено.

В апреле 2019 года в Японии вступил в силу закон, который ограничивает сверхурочную работу 45 часами в неделю и 360 часами в год. За нарушение данного закона бизнес получает штраф в размере до $2800 за работника.