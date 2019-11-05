RUS TVNETЗвездыЗвездыСветская Латвия: Бусулис на юбилейном концерте Крутого, экс-первая леди Вейоне без охраны и двойник Киркорова 1 5 ноября 2019, 15:53Светская Латвия: Бусулис на юбилейном концерте Крутого, экс-первая леди Вейоне без охраны и двойник КиркороваРусский TVNET 1 / 4ФОТО: LETA, https://www.instagram.com/intarsbusulis/, fashionslogger/коллаж TVNETРусский TVNET предлагает обзор нескольких тем из жизни светской Латвии. 1 Продолжение статьи1 / 4ДалееИнтарс Бусулис в гостях у Игоря Крутого на юбилее в США