Netflix ищет в Латвии актеров. Необходимо знать русский язык

"Для снимающегося американского сериала ищем актеров, мужчин в возрасте от 60 до 80 лет. Необходимо свободно говорить по-русски.

Съемки запланированы на пару дней в конце ноября, начале декабря в Германии, Берлине или Торонто, в Канаде.

Если вы подходите под описание, отправьте две ваши фотографии, контактный телефон и краткое описание вашей профессиональной деятельности на projects@balticcasting.com", – указано в объявлении.

Отметим, что основанная еще в 1997 году стриминговая компания Netflix с 2013 года приступила к производству собственных фильмов, сериалов и телепрограмм. По данным The Hollywood Reporter, в 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов - больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал.