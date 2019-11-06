Ср, 6.11.2019
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Netflix ищет в Латвии актеров. Необходимо знать русский язык

ФОТО: Pixabay

Американская развлекательная компания Netflix, поставляющая фильмы и сериалы на основе стримингового сервиса, 4 ноября объявила о поиске русскоговорящих актеров в Латвии, сообщает Baltic Casting Agency на своей страничке в социальной Facebook.

"Для снимающегося американского сериала ищем актеров, мужчин в возрасте от 60 до 80 лет. Необходимо свободно говорить по-русски.

Съемки запланированы на пару дней в конце ноября, начале декабря в Германии, Берлине или Торонто, в Канаде.

Если вы подходите под описание, отправьте две ваши фотографии, контактный телефон и краткое описание вашей профессиональной деятельности на projects@balticcasting.com", – указано в объявлении.

Отметим, что основанная еще в 1997 году стриминговая компания Netflix с 2013 года приступила к производству собственных фильмов, сериалов и телепрограмм. По данным The Hollywood Reporter, в 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов - больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал.

По состоянию на январь 2019 года у компании насчитывалось 139 миллионов подписчиков по всему миру.

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