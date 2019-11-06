Продюсер Лободы отписалась от ее соцсетей и сменила описание профиля

Несколько российский изданий пишет про это изменение, но комментарии сама Крапивина по этому поводу не дает.

Еще месяц назад женщины отпраздновали десятилетие своего сотрудничества. Нателла сделала трогательную публикацию в Instagram, а в день рождения Лодобы написала ей поздравление.

Но 28 октября Светлана Лобода также отписалась от Нателлы Крапивиной и сделала публикацию со словами: "Никогда не поздно сказать "прощай"".

На концерт певицы в Дубаи продюсер тоже не прилетела.

На данный момент не известно, чем сейчас занимается Нателла Крапивина. В сентября на портале Sobaka.ru вышло большое интервью продюсера, где она говорила, что Лобода - это самодостаточный артист и иногда между женщинами происходят ссоры.

"Света как раз самодостаточный артист, и у нас иногда возникают конфликты — она независима в своих решениях и стратегии", - цитируют журналисты Нателлу.

Тогда Крапивина призналась, что занимается съемками всех клипов Светланы, а Лобода делает монтаж. Кроме того, есть желание взять кого-то, кто посмотрит на певицу другими глазами.