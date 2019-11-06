Ср, 6.11.2019
Еще когда я была молодой, я видела, что стало с одним из руководителей Volkswagen - он казался всемогущим, но в тот день, когда он вышел на пенсию, никто больше не брал его во внимание. На самом деле, как только за тобой закрывается дверь, о тебе забывают. Байба Рубеса, экс-руководитель Statoil и Rail Baltica

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Видео: Смотрите, как проходит обучение порноактеров в специальном лагере
Школа 18+

ФОТО: скриншот видео

Канадский портал Vice снял документальный обзор о том, что происходит в тренировочном лагере для будущих порноактеров.

Съемочная группа портала отправилась к Саманте Мак - продюсеру фильмов для взрослых и магнату индустрии, которая сама занимается отбором порноактеров для лагеря. Его особенность в том, что там работают только женщины, а предназначен он для того, чтобы проверить мужские таланты.

В тренировочном лагере Мак выбирает самых горячих актеров и помогает им овладеть необходимыми знаниями и навыками, чтобы успешно начать карьеру в порно.

Саманта организовала свой лагерь, потому что увидела проблему в киноиндустрии для взрослых и захотела исправить положение - по его мнению, в Ванкувере не хватало подходящих талантов. Именно поэтому в ее "школе" три этапа, направленные на развитие у актеров выносливости, устойчивости и способности сдерживать себя. По итогам отбора выявляется победитель, с которым продолжают работать, чтобы подготовить его "к выходу на большие экраны".

На кадрах видно, как Мак ставит перед мужчинами задачу устоять перед действиями дам, заставляя их эякулировать в точно определенное время - ни на минуту раньше или позже.

Больше узнаете из видео!

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