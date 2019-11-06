В Риге пройдет звездный спектакль "Отдам мужа в хорошие руки"

Сюжет:

Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. Но это ещё не всё: Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису! Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…

ФОТО: Пресс-фото

Казалось бы, забавный анекдот, но

Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Вокзал для двоих",

как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи. А затем показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.

ФОТО: Пресс-фото

Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актёры занятые в этом спектакле. Сначала нужно только вообразить себе эту любовь, а за тем лишь поверить в неё!

В ролях: Вячеслав Невинный, Ирина Лачина, Яна Поплавская, Вадим Колганов, Александр Пашков и Ася Калинина.

Спектакль пройдет 7 декабря в Доме Конгрессов. Начало мероприятия в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.