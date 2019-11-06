Ср, 6.11.2019
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  • "Это всё, что останется после меня": Юрий Шевчук дал грандиозный концерт в Таллинне (Фото)

"Это всё, что останется после меня": Юрий Шевчук дал грандиозный концерт в Таллинне (Фото)

Юрий Шевчук

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Суперхит "Это всё, что останется после меня" лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук мог сам и не петь, ему достаточно было лишь задать ритм и темп, а уже через несколько секунд заполненный зрительный зал озарили сотни вспышек смартфонов и громкий хор поклонников пел слова припева песни громче самих исполнителей. Эстонский портал Limon.ee публикует подробный репортаж с мероприятия. 

Вспышки смартфонов были уже потом, давайте вернемся к началу. Перед выступлением группы в фойе концертного зала продают пластинки и другую атрибутику ДДТ. Люди проходят в зал, откуда открывается потрясающий вид на сцену. Три черные буквы на светлом фоне - DDT, именно латиницей. Архивные фото музыкантов на большом экране. А вот уже и сама группа... 

Этим вечером вторника в таллиннском концертном зале Alexela было всё: и смех, и слезы, и танцы, и преданные фанаты группы с флагами, зажигавшие в том числе и стоя перед сценой.

Трудно представить рок-концерт такой группы как ДДТ без шумящей толпы поклонников у сцены! Сидя слушать зажигательную любимую рок-музыку практически невозможно! Такую "Историю звука", с которой ДДТ приехала в Таллинн, за 45 минут или за час не расскажешь, поэтому концерт был куда более продолжительным. 

Юрий Шевчук

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp


Все самые любимые и уже по-настоящему народные песни коллектива украсили этот вечер, во время исполнения группой хита про Родину, которая "уродина, но нравится" в зале царило безудержное веселье, в ход пошли не только флаги, но и шарфы.

А какой концерт ДДТ без песни "Последняя осень"?! И эта песня была, поклонники оценили! 

Они высоко оценили весь концерт и кричали артисту: "Браво, Великий!".

Фанаты группы ДДТ в Таллинне

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Этот осенний концерт еще долго будет согревать душу всем, кто на нем побывал. А сам Юрий Шевчук и его команда поблагодарили Таллинн низким поклоном, а после концерта на улице десятки поклонников не отпускали группу и просили автографы и говорили Шевчуку теплые слова. 
 

Завершение концерта ДДТ в Таллинне и низкий поклон 

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Галерея: группа ДДТ и Юрий Шевчук в Таллинне

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