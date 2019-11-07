Чт, 7.11.2019
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Протесты в Риге: медики и жители регионов пришли к Сейму
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Акция протеста у Сейма

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 7 ноября, протестуя против запланированного на ближайшие годы недостаточного финансирования здравоохранения, медики провели у Сейма акцию протеста "Один день без врача". После медиков к Сейму прибыли противники административно-территориальной реформы. 

Следите за акцией вместе с TVNET! 

Контекст:

  • Акция медиков прошла с 8.30 до 9.30. Прогнозировалось, что в ней примут участие около 2 тысяч человек.
  • После акции медиков возле Сейма началось народное собрание, на котором жители различных регионов высказывают свое недовольство административно-территориальной реформой - они против "насильственной и нелогичной реформы, которая полностью опустошит село".
  • Если протесты медиков не принесут результата, с 8 по 14 ноября по всей Латвии пройдет акция "Приспусти флаг, зажги свечу!".
  • Также организации медиков заявили, что начнут сбор подписей о досрочном роспуске парламента, если 14 ноября при утверждении бюджета на 2020 год в окончательном чтении финансирование для медицины не будет увеличено.

Галерея: Акция протеста "Один день без врача"

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