Улицу Мукусалас и ее окрестности можно назвать одной из самых всесторонних территорий Риги – здесь вы найдете практически все – начиная от Даугавмалы, заканчивая библиотекой в одном конце улицы и огромным торговым центром в другом, а на противоположной стороне - студенческий городок. В свою очередь, говоря о недвижимости и архитектуре, эта улица выделяется своим индустриальным дизайном. В начале 20 столетия окрестности Мукусалас были заполнены заводскими зданиями, которые сегодня переделали в жилые дома, где можно встретить популярные за рубежом квартиры в стиле "лофт". Похожая трансформация произошла с новым проектом "Promenāde" по адресу Мукусалас 25 и 29.

Сначала Мукусалас была лишь дорогой через берег Даугавы, но уже в конце 19 столетия это место приобрело полноправный статус улицы. Впервые о ней было упомянуто в 1861 году. С самого начала многие предприниматели видели потенциал улицы Мукусалас - вид на реку Даугаву, близость Старого города, а также выгодные транзитные пути - рядом находится железная дорога, а шоссе движется в сторону запада.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

После окончания Второй мировой войны улица Мукусалас была переименована в улицу Радиотехники - в честь здания Рижского радиозавода, однако кроме него здесь работала престижная фабрика оптики Carl Zeiss и другие важные предприятия.

Однако после восстановления независимости в 1990-х годах улица вернула свое историческое название и постепенно стала развиваться как общественный центр.

Здесь расположились издательство и типография газеты Diena, открылись несколько торговых центров, художественная галерея, бизнес-центры и офисы некоторых известных брендов, а в конце улицы - новое здание Национальной библиотеки Латвии. Мукусалас и окрестности продолжают стремительно развиваться и сегодня.

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Уже несколько компаний рассмотрели огромный потенциал этого места – именно здесь, словно грибы после дождя, появляются новые офисные здания, а жить рядом с этой улицей становится настоящей привилегией, например, в отреставрированном доме "Promenāde" на улице Мукусалас 25 и 29. Район Мукусалас находится всего в 15 минутах ходьбы от Старого города или исторического центра Пардаугавы - Агенскалнс. Здесь есть также различные развлекательные заведения - боулинг-центры, кинотеатры, парки, спортивные клубы, бары, кафе и рестораны, а для кулинарных экспертов совсем недалеко расположился Центральный рынок, где вы найдете самые свежие сезонные фрукты и овощи.

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В отличие от других районов, в окрестностях улицы Мукусалас пробки на дорогах встречаются относительно редко, поэтому вы можете добраться до аэропорта, центра города или даже до здания Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) относительно быстро.

Эта улица особенно подойдет ценителям активного отдыха - отправляйтесь на пробежку от дома до Закюсала или Луцавсала, на прогулку на площадь Победы или осмотрите территорию пруда Мара. А вот летом вы можете попробовать свои силы в SUP совсем недалеко от этих мест.

Кроме того, вблизи летом проходят концерты всемирно известных музыкантов - дождитесь и слушайте выступление любимой группы на острове Даугавы, а затем спокойно доберитесь до дома всего за несколько минут, а во время ноябрьских или новогодних праздников вам даже не придется идти на набережную Старого города, ведь салют можно посмотреть просто выйдя на балкон или выглянув в окно.

ФОТО: Рекламное фото

В будущем эта улица Риги станет настоящим центром промышленного развития. В настоящее время заброшенные фабричные здания на улице Мукусалас начинают постепенно ремонтировать, а пустующие места заполнятся современными новостройками, например, два факультета Латвийского университета - факультет естествознания и факультет физики, математики и оптометрии. Будьте уверены, на этом университет не остановится.

Планируется, что в будущем в Торнякалнсе построят общежития, спортивный дом, технологический дом и дом здоровья.

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Что касается транзитных дорог, руководствуясь замыслом Департамента городского развития Рижской думы, в будущем улицу Мукусалас пересечет долгожданная железная дорога Rail Baltica, а существующий железнодорожный мост превратится в пешеходный мост с велосипедной дорожкой.

Более того, в конце улицы Мукусалас, рядом со зданием библиотеки, построят мультимодальный узел общественного транспорта, который поможет снизить перегруженность на дорогах и улучшить качество воздуха в Риге.

Наряду с развитием транспортных путей, улицу Мукусалас планируется дополнить новыми зелеными зонами - парками и дворами, где можно будет организовывать общественные, спортивные и развлекательные мероприятия. В эти планы входит благоустройство набережной - на берегу Даугавы планируется восстановить лестницу и причалы для лодок.