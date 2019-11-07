В лондонском театре во время спектакля обрушился потолок
В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок, сообщает BBC. Несколько человек получили ранения.
Инцидент произошел около восьми вечера 6 ноября. В тот момент в театре шла постановка "Смерть коммивояжера" по пьесе Артура Миллера с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.
С потолка начали падать капли, а затем часть конструкции площадью примерно три на четыре метра с треском обвалилась, пишет "Медуза". В зале началась паника.
Из здания оперативно эвакуировали более тысячи человек. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Well that was eventful- the ceiling at the Piccadilly Theatre fell in whilst watching #DeathOfASalesman. Incredibly efficient evacuation by the staff & very excited to hear @WendellPierce up close but sad not to see the play. Hopefully no one injured pic.twitter.com/iXPLDZpupV— Helen Berresford (@HelenBerresford) November 6, 2019