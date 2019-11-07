Чт, 7.11.2019
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В лондонском театре во время спектакля обрушился потолок
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ФОТО: AP/Scanpix

В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок, сообщает BBC. Несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел около восьми вечера 6 ноября. В тот момент в театре шла постановка "Смерть коммивояжера" по пьесе Артура Миллера с американским актером Уэнделлом Пирсом в главной роли.

С потолка начали падать капли, а затем часть конструкции площадью примерно три на четыре метра с треском обвалилась, пишет "Медуза". В зале началась паника.

ФОТО: AP/Scanpix

Из здания оперативно эвакуировали более тысячи человек. Пятерым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

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