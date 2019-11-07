"Жить уже не хотелось": Наташа Королева потеряла ребенка из-за скандальных снимков

Наташа рассказала, что после рождения Архипа они с мужем мечтали о втором сыне. Они обращались к помощи медиков. Наконец-то певице удалось забеременеть. Она была невероятно счастлива.

"И вот меня смотрит врач. По его взгляду я вижу, что-то произошло... В этот момент жить уже не хотелось... Было три месяца", - отмечает она.

Трагедия случилась после событий, когда пара оказалась втянута в скандал с утечкой их интимных фотографий в Сеть. Супруги подверглись жесткой критики, Наташа сильно переживала и стресс повлиял на протекание беременности.

"Муж потерял телефон, хотя, мне кажется, что украли. Наверное, подумали, у такого парня можно найти массу всего, но нашли такое…" - вспоминает она.

Королева признает, что ей было мерзко, когда люди говорили, что они сами что-то публиковали.

"Это были фотографии предназначенные сугубо для нашей пары. К себе в спальню я пускать не собиралась, а здесь в нее вторглись и очень некрасиво... Было трудно пройти через это. Бомбануло по здоровью", - говорит Наташа.

Для 46-летней артистки это был безумный стресс. Она обратилась к психотерапевту и ложилась под капельницы. Имел место и шантаж. злоумышленники вымогали 100 тысяч долларов, чтобы скрыть пикантные кадры. Но певица решила не идти на поводу и ждала громкого скандала. После публикаций звезда подала в суд, а потом все стихло. Но скандал серьезно отразился на семье певицы.

"Через три года поднимается новая волна. Говорили, Королева развратница, лишить ее звания заслуженной артистки... Я просто офигела! А в это время я нахожусь в положении... И тот нерожденный ребенок на совести тех людей, которые это заварили", — призналась Наташа.

Наташа Королева подчеркнула, что громкая история не стала преградой тому, чтобы она посылала мужу откровенные снимки.