4 типичные ошибки в приготовлении чая с имбирем

Медики признают свежий имбирный чай эффективным питьем при простуде и гриппе, отмечая, что он отлично согревает и защищает от озноба, а также обладает спазмолитическим, обезболивающим, отхаркивающим и противовоспалительным действием.

При этом специалисты советуют обращать внимание на некоторые особенности в приготовлении полезного напитка - в противном случае его оздоровительный эффект может оказаться слишком незначительным.

Ошибка 1-я: чистить имбирь. Свежие клубни имбиря очищать не нужно, поскольку его оболочка содержит ценные ингредиенты. Вместо очищения имбирь лучше тщательно вымыть с помощью щетки.

Ошибка 2-я: нарезать имбирь заранее. Многие сначала режут имбирь и оставляют его в таком виде, пока вода не закипит.

По мнению специалистов, это плохая идея, потому что растение теряет часть своих полезных ингредиентов, его эфирные масла напрасно испаряются.

Чтобы избежать этого, имбирь следует разрезать непосредственно перед приготовлением чая.

Ошибка 3-я: слишком горячая или холодная вода. Ни крутой кипяток, ни остывшая вода для заваривания имбирного чая не подходит.

Признак оптимальной температуры воды для приготовления такого напитка - на ее поверхность поднимаются несколько маленьких пузырьков воздуха.