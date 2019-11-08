Он живет только от доходов с YouTube! Продюсер "This is Хорошо" о секретах видеохостинга, музыке и желании снимать кино
TVNET представляет третий выпуск программы "В чём фишка?". В ней мы продолжаем рассказывать о людях из мира шоу-бизнеса, а также тех, кто часто остается в тени.
Новым гостем в нашей студии стал продюсер и музыкант Виталий Голованов.
Именно он вместе с единомышленниками создал программу "This is Хорошо". Теперь Виталий автор нескольких успешных интернет-шоу. Продюсер живет только от доходов с YouTube, а с недавних пор рассказывает своим подписчикам, как раскрутить свои видео в Сети.
"Буду людей учить делать хороший контент на YouTube", - сказал нам Виталий.
Кроме секретов YouTube мы смогли поговорить о том, почему его музыкальная группа "Аметист", имея финансирование и дорогостоящие клипы, не добилась успеха в Латвии.
"Музыкальная группа в первую очередь должна выпускать музыку", - смеясь пояснил он.
В свои 30 лет Виталий невероятно доволен собой. Он признается, что ему нравится то, чем он занимается. Сейчас у молодого человека есть мечта - снять кинофильм!
Видео: Третий выпуск программы "В чём фишка?" с продюсером Виталием Головановым