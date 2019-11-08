В Эстонии бурно обсуждают новую прическу президента Керсти Кальюлайд
Самые внимательные пользователи соцсетей уже заметили, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд еще в начале ноября сменила прическу - она подстриглась экстремально коротко и по-молодежному стильно.
Рассмотреть и оценить бьюти-преображение главы государства - нашего ближайшего соседа - можно, взглянув на фотографии, сделанные во время официального визита Керсти Кальюлайд в Кувейт. Что скажете?
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