Пт, 8.11.2019
По-моему, Тимати следовало бы сделать правильные выводы, и Латвия дала четкий сигнал, что будет в том случае, если этот исполнитель в открытой или скрытой форме будет смущать жителей Латвии, пропагандировать агрессию или превосходство России над другими странами. Сандис Гиргенс о "черном списке" для Тимати

В Эстонии бурно обсуждают новую прическу президента Керсти Кальюлайд
Стильно, молодежно, экстремально...

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Самые внимательные пользователи соцсетей уже заметили, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд еще в начале ноября сменила прическу - она подстриглась экстремально коротко и по-молодежному стильно.

Рассмотреть и оценить бьюти-преображение главы государства - нашего ближайшего соседа - можно, взглянув на фотографии, сделанные во время официального визита Керсти Кальюлайд в Кувейт. Что скажете?

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