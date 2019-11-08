Близкая подруга Уитни Хьюстон подтвердила их сексуальные отношения

"В начале этой дружбы она была физической... Это было первое лето, когда мы встретились, это был первый раз, когда наши губы коснулись. И ничего не было запланировано, это просто случилось. И это было прекрасно. А потом, вскоре после этого, мы провели ночь вместе", - сказала она.