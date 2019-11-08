Пт, 8.11.2019
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Близкая подруга Уитни Хьюстон подтвердила их сексуальные отношения

Уитни Хьюстон

ФОТО: REUTERS/Ethan Miller/ScanPix

Близкая подруга американской певицы Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд подтвердила слухи об их романтических отношениях. Об этом пишет The Guardiean. 

В СМИ давно ходили слухи о характере отношений между женщинами. 11 ноября Кроуфорд дала интервью на канале NBC News, где призналась, что это была не просто дружба. 

"В начале этой дружбы она была физической... Это было первое лето, когда мы встретились, это был первый раз, когда наши губы коснулись. И ничего не было запланировано, это просто случилось. И это было прекрасно. А потом, вскоре после этого, мы провели ночь вместе", - сказала она. 

Это только сблизило подруг сильнее. 

"Мы никогда не говорили о ярлыках, таких как лесбиянки или геи. Мы просто жили своей жизнью, и я надеялся, что так может продолжаться вечно", -  - пишет Кроуфорд в своих мемуарах.

Хьюстон вскоре прекратила их отношения.

"Она сказала, что мы больше не должны быть вместе, потому что это сделает наше путешествие еще более трудным... Она сказала, что если люди узнают о нас, они будут использовать это против нас, и еще в 80-х годах это было так", - писала Робин. 

Напомним, в 1992 году Уитни Хьюстон вышла замуж за звезду R`n`B Бобби Брауна. Они развелись в 2006 году. В своих мемуарах Робин Кроуфорд утверждала, что между Хьюстон и Эдди Мерфи было нечто большее. чем просто дружба. 

Уитни Хьюстон, кадр из фильма "Телохранитель"

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